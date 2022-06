Young Business Award winnaar BOTS dichtbij status van unicorn

16 juni 2022 - De Young Business Award (YBA) is een optocht van veelbelovende scale-ups die zich aan een jury presenteren. Allemaal hebben ze de ambitie een unicorn te worden, maar het is apart dit jaar een winnaar te hebben die verwacht over enkele maanden al unicorn te zijn. Die winnaar heet BOTS uit Haarlem.

De status unicorn – een bedrijf met een waarde van een miljard dollar – past naadloos bij BOTS. Het is een bedrijf van de grote getallen en een immense groei. Voor dit soort supergroeiers is de YBA ook bedacht. BOTS bestaat bijna twee jaar, realiseerde een dikke 5000 procent groei en heeft al meer dan zeven miljard euro aan handelsvolume bereikt. Het is een beleggings-app waarop je superslim mee kunt liften op handelsstrategieën van andere partijen.De jury van de YBA (Marco Aarnink oprichter Drukwerkdeal en Print.com, Marleen Evertsz founder & CEO NXchange, Ineke Kooistra CEO YoungCapital en Oscar Kneppers founder Emerce, Bright en Rockstart) stelt standaard de vraag aan de finalisten wanneer ze denken de status van unicorn te bereiken, want de YBA heeft ook als ondertitel dat men ‘the next unicorn’ presenteert. Het antwoord is al te vaak dat het nog een paar jaar duurt.Maar Michiel Stokman van BOTS moet even nadenken en zegt bloedserieus dat hij verwacht dit najaar die status te bereiken. En eerder heeft hij al gemeld dat er een investering van 100 tot 150 miljoen euro in BOTS zit aan te komen. Al die cijfers bij elkaar vormen een grootheid, waaraan de andere finalisten nog niet kunnen tippen. Chordify uit Groningen (bestaande muziek met algoritmen omzetten in akkoorden), GO Sharing uit Nieuwegein (deelmobiliteit) en Amberscript uit Amsterdam (transcriptie van gesproken tekst) overleggen fantastische geloofsbrieven, maar BOTS is een maatje te groot.BOTS heeft bovendien een missie. De app wil impact maken, want beleggen levert vaak een tweede inkomen op en zorgt daarmee voor zekerheid en veiligheid. Stokman noemt het in de voorronde zelfs een ‘sociaal project’. BOTS is volgens hem een product dat goed past in deze tijd waarin ‘men het pensioenstelsel aan het afbreken is’.Als het om de unicorn-ambities gaat zijn Amberscript en Chordify wat terughoudender. Amberscript wil eerst in Europa de vleugels uitslaan en Chordify is in de persoon van Gijs Bekenkamp wat minder nadrukkelijk over de eigen ambities. Dat ontlokt jurylid Ineke Kooistra de opmerking: ,,Gijs praat geloof ik niet graag over geld.’’ Hetgeen Bekenkamp meteen beaamt: ,,Bij ons gaat het meer over passie.’’Chordify bestaat ook al wat langer en heeft extern slechts 250.000 euro aan investeringen opgehaald. Bekenkamp: ,,Met geld koop je snelheid, maar we hebben alles tot dusver zelf kunnen bekostigen.’’ Chordify mikt dan ook vooral op organische groei.De vierde finalist is GO Sharing, dat momenteel 15.000 deelvoertuigen beheert en dat zijn er over twee en een half jaar 100.000, als het aan Raymond Pouwels ligt. Er werken nu 300 man en tegen die tijd zijn dat er 1300. Ook grote getallen en zeer indrukwekkend.Juryvoorzitter Marco Aarnink geeft even later aan dat de jury ‘a hell of a job’ had. Hij duidt erop dat twee bedrijven hele fraaie diensten afleveren, heel bewust kiezen voor wat meer organische groei en dus voor de lange termijn gaan. Aarnink: ,,De andere twee bedrijven hebben één ding gemeen: ze maken iets bijzonders toegankelijk voor een heel breed publiek.’’BOTS komt tenslotte als winnaar uit de bus, de getallen en de snelheid zijn net iets indrukwekkender dan die van GO Sharing. Michiel Stokman is blij. BOTS mag dan twee jaar bestaan, er was ook nog een periode van voorbereiding.