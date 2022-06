Een derde overweegt werkgever te verlaten vanwege ontoereikende samenwerkingstools

13 juni 2022 - Corel Corporation kondigt de resultaten aan van hun eerste onderzoek over samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de werknemers hun werkgever hebben verlaten of dit overwegen te doen vanwege een slechte ervaring op het gebied van samenwerking. Daarnaast claimt maar liefst 61 procent van de respondenten dat slechte samenwerking hen ten minste 3 tot 5 uur per week aan productiviteit, 22 procent zegt zelfs tot wel zes uur per week te verspillen.

63 procent is van mening dat een goede samenwerking de productiviteit van werknemers kan verbeteren en tijd bespaard;

57 procent is van mening dat betere samenwerking innovatie, creativiteit en betrokkenheid verbeterd;

53 procent is van mening dat betere samenwerking zorgt voor meer zakelijke mogelijkheden;

Meer dan de helft is van mening dat een betere samenwerking een positieve invloed heeft op het moreel van medewerkers (51 procent)



"De manier waarop we samenwerken en de tools die we hiervoor gebruiken, zijn momenteel een belangrijk thema binnen het bedrijfsleven," aldus Scott Day, Chief People Officer bij Corel. "Vóór de pandemie beseften we gewoon niet hoe gemakkelijk het was om samen te werken. Met de overstap naar nieuwe hybride werkmodellen, zien we duidelijk barstjes in de manier waarop we samenwerken. Het is daarom nu aan het bedrijfsleven om actief op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsmodellen die aansluiten op de manier waarop werknemers willen werken."Het onderzoek, waarbij 2027 kantoorwerkers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Duitsland, Italië en Australië werden ondervraagd, kwam tot de conclusie dat werknemers de schuld voor de slechte samenwerking binnen hun organisatie bij de leiding leggen. Maar liefst 72 procent van de Nederlandse werknemers beweert dat de leiding van hun bedrijf veel meer zou kunnen doen om samenwerking te stimuleren binnen de organisatie. Daarnaast beweert achttien procent dat hun organisatie niet heeft geïnvesteerd in de juiste samenwerkingstools.De Nederlandse respondenten gaven de volgende antwoorden toen er werd gevraagd tegen welke problemen ze aanlopen met hun huidige samenwerkingstools:Scott Day, Chief People Officer bij Corel: "De resultaten van het onderzoek geven niet zo’n positief beeld van leidinggevenden. We bevinden ons in een nieuwe fase van het werken. Medewerkers verwachten dat het ‘gewoon’ mogelijk is om hybride te werken. Hierdoor het niet langer een behoefte die onder medewerkers bestaat, maar het nieuwe normaal. Leidinggevenden zullen deze veranderingen moeten omarmen en gerichte inspanningen moeten doen om een werkomgeving te creëren waarin werknemers gemakkelijk kunnen samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan is investeren in de juiste tools. Als bedrijven dit niet doen, zullen ze grote moeite ondervinden om het beste talent aan te trekken en te behouden, waardoor ze een achterstand oplopen ten opzichte van de concurrentie."Via deze link kun je een exemplaar van het onderzoek downloaden.