133 veelbelovende technologieën geplot op transformatiepotentieel

6 mei 2022 - Devoteam onthult de eerste editie van de TechRadar. Dit is een uitgebreide gids voor alle technologieën met een potentieel om de toekomst zowel op bedrijfsmatig als maatschappelijk vlak te veranderen. Meer dan 130 baanbrekende technologieën zijn onderzocht en beoordeeld op hun transformatiepotentieel. Het doel: een allesomvattende gids bieden voor besluitvorming en helpen navigeren door de jungle van opkomende technologieën en digitale complexiteit.

De Devoteam TechRadar presenteert de meest veelbelovende nieuwe technologieën die in staat zijn om huidige en terugkerende uitdagingen op te lossen. Het gaat om uitdagingen op het gebied van digitale transformatie, op data gebaseerd bedrijfsbeheer, IT-infrastructuurprestaties, automatisering van bedrijfsprocessen, veerkracht en cyberveiligheid, en tot slot de implementatie van duurzame digitale transformatiestrategieën.De meerderheid van de technologieën hebben een viertal zaken gemeen:De cloud is meer dan een technologie. Omdat gecentraliseerde benaderingen niet langer de kolossale hoeveelheden informatie aankunnen die vandaag vereist zijn, is de cloud nu een noodzaak om complexiteit te begrijpen. Veel van de oplossingen die in deze TechRadar aan bod komen, maken deel uit van de evolutie van clouddiensten naar kleine blokken, microservices, containers en functies die door steeds autonomer opererende teams worden beheerd, waardoor een gecentraliseerde aanpak wordt losgelaten.Om iedereen in staat te stellen gebruik te maken van de nieuwste technologieën en zich zo veel mogelijk te richten op zakelijke kwesties, proberen de overgrote meerderheid van de technologieën die in deze TechRadar aan bod komen allemaal dingen eenvoudiger te maken. Om dit te doen, maken ze gebruik van automatisering, AI en gebruiksvriendelijke interfaces.Timing is het meest cruciale aspect van elk modern bedrijf, vooral met de opkomst van lean design en agile go-to-market strategieën. Aangezien veel van de uitgelichte technologieën open-source zijn, kunnen we verwachten dat ze zo snel zullen groeien als de gemeenschap nodig heeft.Aangezien technologie alle aspecten van het leven beïnvloedt, is het logisch dat alle aspecten van het leven op hun beurt de technologie beïnvloeden. Van technologie wordt nu verwacht dat het een antwoord gaat bieden op de duurzaamheidsproblemen waar onze samenleving mee wordt geconfronteerd. Duurzaamheid zal een topprioriteit blijven voor alle spelers in de technologiesector, ongeacht hun grootte.