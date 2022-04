Hoe organisaties zich door het ‘net zero’ tijdperk kunnen manoeuvreren

28 april 2022 - We staan aan het begin van een nieuw tijdperk: het ‘net zero’ tijdperk. Voor bedrijfsleiders over de hele wereld is het essentieel om de eerste tekenen van dit nieuwe tijdperk te herkennen en te begrijpen wat belangrijk en mogelijk is.

Digitaal+ : Van processen en systemen tot interacties met klanten en partners en volledige waardeketens: bijna alles kan worden heroverwogen waar digitaal aan de basis staat. Vooruitstrevende technologieën en modernisering van de manier van werken én samenwerken binnen waardeketens zullen van cruciaal belang zijn om nieuwe bedrijfsmodellen op te zetten die voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen en de gezondheid van de wereld We hebben datagestuurde intelligentie en zichtbaarheid nodig om toeleveringsketens, ontwerp en gedrag om te vormen tot circulaire praktijken met een lage impact.

: Van processen en systemen tot interacties met klanten en partners en volledige waardeketens: bijna alles kan worden heroverwogen waar digitaal aan de basis staat. Vooruitstrevende technologieën en modernisering van de manier van werken én samenwerken binnen waardeketens zullen van cruciaal belang zijn om nieuwe bedrijfsmodellen op te zetten die voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen en de gezondheid van de wereld We hebben datagestuurde intelligentie en zichtbaarheid nodig om toeleveringsketens, ontwerp en gedrag om te vormen tot circulaire praktijken met een lage impact. Empowerment van de consument : De traditionele klantrelatie bestaat niet meer. Consumenten willen niet alleen gekend worden door de bedrijven waarmee ze communiceren via gepersonaliseerde kanalen, ze eisen ook inspraak over de samenstelling van de eindproducten die ze kopen, diensten die ze gebruiken, keuzes die ze maken en de ervaringen die ze kiezen. Bedrijven moeten de transparantie, het vertrouwen en de zeggenschap bieden waar consumenten steeds meer om vragen.

: De traditionele klantrelatie bestaat niet meer. Consumenten willen niet alleen gekend worden door de bedrijven waarmee ze communiceren via gepersonaliseerde kanalen, ze eisen ook inspraak over de samenstelling van de eindproducten die ze kopen, diensten die ze gebruiken, keuzes die ze maken en de ervaringen die ze kiezen. Bedrijven moeten de transparantie, het vertrouwen en de zeggenschap bieden waar consumenten steeds meer om vragen. Purpose: het bevorderen en ondersteunen van een gevoel van doelgerichtheid en erbij horen. Aandeelhouders, toezichthouders en consumenten vragen organisaties een diep gevoel van doelgerichtheid (purpose) op te bouwen om te kunnen groeien in een wereld die opnieuw wordt gedefinieerd door ziektes en natuurrampen, maar die ook wordt vernieuwd door technologische vooruitgang en innovatie. Het aantrekken van nieuwe talenten en het opbouwen van nauwere relaties met klanten hangt af van de ontwikkeling en toepassing van een bedrijfsmentaliteit die werknemers van alle rangen en standen een stimulerende werkomgeving garandeert.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.