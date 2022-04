1,3 Miljoen werknemers verzekerd voor 2e periode reparatie WW/WGA

12 april 2022 - Inmiddels zijn 1,3 miljoen werknemers vanaf 1 oktober 2022 weer verzekerd van de reparatie WW/WGA via PAWW. DatInmiddels zijn 1,3 miljoen werknemers vanaf 1 oktober 2022 weer verzekerd van de reparatie WW/WGA via PAWW. Dat maakte de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) vandaag bekend. Met een PAWW-uitkering hebben mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn langere tijd financiële armslag. mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn langere tijd financiële armslag.

Het gaat om een private regeling waaraan nu ruim 60.000 werkgevers meedoen. Ook nieuwe sectoren zijn voornemens aan deze regeling deel te nemen, waaronder de Groothandel voor Bloemen en Planten en de Uitzendkrachten.De Stichting van de Arbeid riep in juli 2021 cao-partijen op om onderling het gesprek aan te gaan over de verlenging van de regeling. Vanaf 1 oktober 2022 is het moment dat de huidige PAWW-regeling afloopt. Aan die oproep is grotendeels voldaan. Dat geldt voor verzekerden via de SPAWW en voor verzekerde werknemers uit de sector Metaal en Techniek (zij zijn via een eigen stichting verzekerd en maken geen onderdeel uit van de genoemde 1,3 miljoen.).Branches en werkgevers die nog niet verlengd hebben, maar dit wel willen doen worden opgeroepen dit alsnog snel te doen via de site van SPAWW. In het geval de verlenging niet op tijd wordt doorgegeven, lopen hum medewerkers het risico tijdelijk niet verzekerd te zijn. Zij kunnen dan geen gebruik maken van PAWW als zij in de periode na 1 oktober 2022 werkloos worden, tot de latere ingangsdatum van de nieuwe PAWW-regeling. Na 15 april kan een dekkingsloze periode al nauwelijks meer worden voorkomen. Dit omdat de afhandeling van de aanvragen – inclusief de zomervakantie – maximaal 6 maanden in beslag neemt.Stichting PAWW is in 2016 opgericht om de verkorting van de WW en WGA te repareren (uitkeringen zijn toen verkort van 38 maanden naar maximaal twee jaar). SPAWW zorgt ervoor dat voormalige werknemers ook na afloop van de WW of loongerelateerde WGA nog maximaal veertien maanden een PAWW-uitkering krijgen. De uitvoeringsorganisatie werkt nauw samen met decentrale cao-partijen en werkgevers. Inmiddels bedient SPAWW 2,1 miljoen werknemers en circa 60.000 werkgevers.PAWW geeft werknemers meer zekerheid in complexe en onzekere tijden van een veranderende arbeidsmarkt, pandemie en dreigende recessies. Door aan te sluiten bij de PAWW of de huidige deelname te verlengen, tonen werkgevers en werknemers zich solidair met de (ex-)collega’s die te maken hebben met onverwachte en langdurige tegenslag.PAWW biedt werknemers extra bescherming bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Werknemers en Werkgevers kunnen trots zijn dat zij ook na 1 oktober blijven zorgen voor menselijke en financiële zekerheid wanneer een steuntje in de rug het meest noodzakelijk is.