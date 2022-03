Klusjes op kantoor: drie tips

15 maart 2022 - In februari heeft de overheid de coronamaatregel die betrekking heeft op thuiswerken versoepeld. Vanaf half februari is het daarom mogelijk om weer meer op kantoor te werken, ook als dit niet perse noodzakelijk is. Nu het kantoor weer meer gebruikt wordt, kan het tijd zijn om hier eens wat klusjes uit te voeren.

Omdat dat nodig is bij intensiever gebruik van de faciliteiten, of om het kantoor juist weer eens een frisse aanblik of moderne update te geven. Stefan de Groot van Mastertools.nl geeft drie tips voor klusjes op kantoor.Heb je de kantoorruimte gekocht, of gaat het om een kantoorruimte aan huis? Dan ben je in principe vrij om aan de binnenkant te doen wat je wil. Huur je echter het kantoor? Dan is het volgens De Groot belangrijk om te overleggen met de verhuurder. "In artikel 7:215 BW staat omschreven dat een huurder niet bevoegd is de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Klussen kunnen over het algemeen worden ingedeeld in drie categorieën: kleine wijzigingen, ingrijpende wijzigingen en ingrijpende verbouwingen. Voor de eerste categorie is meestal geen toestemming nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schilderen van muren, of het ophangen van een lamp of schilderen. Ook losstaand kantoormeubilair of bijvoorbeeld roomdivers die zelf in elkaar worden gezet leveren geen problemen op."Dat alle medewerkers elkaar weer vaker zullen zien, is misschien even wennen. De Groot: "Veel ondernemingen zijn op zoek naar manieren om de teamspirit weer een impuls te geven. Nu alleen veel ondernemingen weer op volle toeren draaien door de opleving na de coronapandemie, zijn ‘heidagen’ niet altijd zomaar in te plannen. Samen klussen op kantoor kan daarom een alternatieve vorm van teambuilding zijn."Het is hierbij overigens wel belangrijk de wensen van medewerkers niet uit het oog te verliezen. "Niet iedereen vindt klussen immers leuk. En niet iedereen is er even goed in. Vraag daarom wat mensen kunnen, en wat ze willen. Informeer ook duidelijk of medewerkers geen belangrijke afspraken met klanten of leveranciers bijvoorbeeld gepland hebben staan die dag of de dag erna. Bezoek op kantoor terwijl je aan klussen bent is niet erg handig, en geeft ook geen professionele uitstraling."Heb je een plan gemaakt voor de klussen die je wil gaan uitvoeren? En is bekend wanneer er geklust gaat worden en wie er meehelpt? Dan is het volgens De Groot tot slot belangrijk om te zorgen voor de juiste materialen en gereedschap. "Een goede uitvoering en succesvolle realisatie van een klusproject staat of valt hiermee. Daarnaast voorkomt het natuurlijk ook ongelukken, iets dat je echt niet wil nu veel ondernemingen al met een hoog verzuim te maken hebben."Omdat er waarschijnlijk regelmatig klusjes uitgevoerd moeten worden op kantoor, is het volgens hem aan te raden te zorgen voor een goed geoutilleerde gereedschapskoffer. Minimaal bevat deze toch wel een boormachine, hamer, tang en schroevendraaier. Breng iedereen op de hoogte van het bestaan van de gereedschapskist, en zet hem op een toegankelijke locatie neer."