Reisbureaus en reisbemiddelaars blijven overeind ondanks crisis

9 maart 2022 - Wie denkt dat de reisbureaus aan het uitsterven zijn vanwege online boekingen heeft het mis. De reisbranche is al jaren een stabiele sector en er komen steeds meer vestigingen bij. Vooral in de regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant zitten de meesten. In de afgelopen vijf jaar is het aantal vestigingen redelijk stabiel gebleven.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Zo telde Nederland op 1 januari 2017 nog 5564 reisbureaus. Op 1 januari 2022 zijn dat er 5839.Ook het aantal starters dat begint als reisbemiddelaar of een reisbureau start, lijkt ook stabiel. In het eerste kwartaal van 2017 waren er 102 starters als reisbemiddelaar, in het vierde kwartaal van 2021 waren dat er 89. Het aantal starters in reisbureaus daalt wel iets van 67 in het eerste kwartaal van 2017 naar 38 in het vierde kwartaal van 2021. Deze daling bij de reisbureaus is te zien sinds het tweede kwartaal van 2020 toen de coronacrisis begon. Er lijkt wel een weer een stijgende lijn te zijn.Tussen 1 januari 2017 en 2022 groeide het aantal reisbemiddelaars of reisbureaus het sterkst in de deelregio’s Noord-Limburg (+33 procent), Noord-Friesland (+25 procent), Delfzijl en omgeving (+20 procent), IJmond (+27 procent), Zeeuws-Vlaanderen ( +29 procent) en Zuid-West Overijssel (+29 procent).In de cijfers zijn er drie provincies die boven de rest uitstijgt namelijk Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op 1 januari 2017 waren er in Noord-Holland 931 reisbemiddelaars, op 1 januari 2022 waren dat er 917. Het aantal reisbureaus stond op 1 januari 2017 op 501, en op 1 januari 2022 waren dat er 555. De reisbranche is het sterkst aanwezig in Noord-Holland met 51 vestigingen van ondernemingen per 100.000 inwoners.In Zuid-Holland waren er op 1 januari 2017 740 reisbemiddelaars, op 1 januari 2022 waren dat er 770 . Het aantal reisbureaus stond op 1 januari 2017 op 406, en op 1 december 2022 waren dat er 454. De reisbranche is ook sterk in Zuid-Holland met 33 vestigingen van ondernemingen per 100.000 inwoners.Het aantal reisbemiddelaars in Noord-Brabant staat op 1 januari 2017 op 484 en op 1 januari 2022 op 532. Bij de reisbureaus staat de teller op 213 op 1 januari 2017. Op 1 januari 2022 zijn dat er 253. Ook Noord-Brabant doet het goed met 30 vestigingen van ondernemingen per 100.000 inwoners.