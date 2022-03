Specialistische recruitmentbureaus steeds populairder

4 maart 2022 - Onlangs publiceerde het UWV weer een spanningsindicator. Hieruit bleek dat de krapte op de arbeidsmarkt begin 2022 groter is dan ooit. Onder andere vanwege de opleving na de coronapandemie is er een groot tekort aan medewerkers. Het aantal vacatures neemt toe, en het aantal werkzoekenden is historisch laag. Veel vacatures kunnen daardoor niet ingevuld worden.

Groeit je onderneming ook zo hard, en moet je op zoek naar versterking? Jordy Groen van Staan vertelt meer over de groeiende populariteit van specialistische recruitmentbureaus.Groen legt uit dat grotere bedrijven vaak zelf naar nieuwe medewerkers zoeken. "Zij hebben vaak een eigen recruitment- of hr-afdeling die vacatures kunnen plaatsen en pools kunnen doorspitten. Bij veel ondernemingen is dit echter niet het geval, zeker niet binnen kleinere ondernemingen."Dit is volgens hem dan ook het grote voordeel van de uitbesteding van werving en selectie: "Kenmerkend voor veel ondernemers is dat ze alles graag zelf regelen. Ze vinden het vaak moeilijk om iets uit handen te geven. Maar heb je nog wel tijd over om je bezig te houden met het opstellen van een vacature, beoordelen van sollicitatiebrieven en de communicatie met zowel potentiële kandidaten als mensen die niet in aanmerking komen voor de functie? Door dit werk uit te besteden, hoe je je alleen in de eindfase tijd te besteden aan gesprekken met potentiële kandidaten."Hoewel uitbesteding van recruitment een groot voordeel heeft, vervolgt Groen dat uitzend- of recruitmentbureaus eerder veelal niet een al te best imago hadden. "Denigrerende termen zoals ‘cowboys’ en ‘cv-schuivers’ waren niet zeldzaam. Veel kandidaten vonden de benadering vaak agressief. Bovendien leken recruiters vaak niet gehinderd te worden door enige kennis van zaken. Dat laatste is ook iets wat werkgevers vaak ervaren als ze personeel zoeken. Het is dan ook niet gek dat zij in plaats van met een recruiter liever met een vakgenoot spreken."Volgens Groen is er specialistische kennis nodig om de juiste mensen op de juiste plek terecht komen. "Met een inhoudelijke partner die kennis van en passie voor een bepaalde branche of vakgebied heeft, praat het nu eenmaal gemakkelijker. Daarnaast zie dat specialistische bureaus ook steeds meer uitbreiden. In plaats van enkel de werving en selectie van kandidaten, leiden ze ook zelf mensen op en regelen ze traineeships. Op deze manier worden ook mensen die niet geheel de gezochte studie-achtergrond of voldoende werkervaring hebben, begeleid naar een mooie functie."