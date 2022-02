Amsterdam minst vervuilend van vier van Europa’s grootste hoofdsteden

21 februari 2022 - TomTom (TOM2), de specialist op het gebied van geolocatietechnologie, lanceert vandaag de elfde TomTom Traffic Index: een rapport waarin de verkeerssituatie in 2021 in 404 steden in 58 landen wordt beschreven. Na een uitzonderlijk jaar in 2020 werd het reizen in 2021 nog steeds sterk beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Landen nemen nog altijd maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. In 2021 was er opnieuw minder verkeer dan in 2019, het jaar dat wordt gebruikt als referentiepunt van de tijd vóór COVID-19. Wereldwijd is de drukte op de weg in de steden tien procent lager dan in 2019.In Nederland lag het totale stadsverkeer twaalf procent lager, en in de spits zelfs 30 procent lager dan in 2019. De lijst wordt – net als in 2020 – aangevoerd door Haarlem op nummer één, gevolgd door Den Haag op plek twee. Opvallend is dat Amsterdam nog verder zakt in de lijst (plek twaalf) en dat Apeldoorn een nieuwkomer is in de top vijf van de drukste steden van ons land. Goed nieuws: geen van de Nederlandse steden staat in de top 100 van de ranglijst van drukste steden wereldwijd.In 2020 viel Amsterdam voor het eerst buiten de top tien drukste steden. Het jaar ervoor stond de stad nog in de top vijf. Apeldoorn is een opvallende nieuwkomer in de top vijf van de ranglijst. In 2020 stond de stad op plaats zes en in 2019 zelfs ver buiten de top tien, namelijk op plaats dertien. In 2021 kende Apeldoorn maar liefst 30 dagen waarop het extreem druk was. Dit kan deels worden verklaard doordat er in 2021 veel wegwerkzaamheden waren op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn, met lange files als gevolg. Op zo’n extreem drukke dag is het verkeer op de weg meer dan twee keer zo druk in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ter vergelijking, Amsterdam kende in heel 2021 slechts drie van dit soort dagen.Van de 50 grootste steden van Midden-Europa was het in vier steden minder druk dan of even druk als in 2020. Dit was het geval in Amsterdam, Dublin, Sofia en Porto. Sinds de komst van COVID-19 is het dus opvallend rustiger in onze hoofdstad. Dit kan te wijten zijn aan het vele thuiswerken maar ook doordat de coronacrisis een groot effect heeft op het toerisme in de stad. TomTom-experts verwachten echter niet dat de wegen in 2022 zo rustig zullen blijven.Dit jaar biedt het TomTom Traffic Index-rapport voor het eerst inzicht in de milieukosten van toenemende drukte op de wegen en het effect ervan op de emissies in vier Europese metropolen, waaronder Amsterdam. Naast Amsterdam werden ook de verkeerssituaties in Parijs, Londen en Berlijn geanalyseerd**. Londen was in 2021 de meest vervuilende stad van de vier, met een CO2-uitstoot van 14.8Mt (megaton) te wijten aan wegverkeer, waarvan 2.2Mt (vijftien procent) specifiek te wijten aan files en extra reistijden in de stad. Ter vergelijking: om de CO2-uitstoot van Londen te compenseren, zou 12.000 km² bos nodig zijn, wat bijna de grootte van Noord-Ierland is. Hierna volgt Parijs (13.8Mt) en Berlijn en Amsterdam hebben een aanzienlijk minder hoge uitstoot van 4.0Mt en 0.8Mt.Het is niet gek dat Amsterdam van de vier Europese metropolen de stad met de minste CO2-uitstoot is, aangezien het ook de kleinste stad is van de vier. Toch is ook relatief gezien onze hoofdstad de minst vervuilende stad vergeleken met Londen, Parijs en Berlijn. Dit komt omdat er in Amsterdam meer elektrische voertuigen zijn dan in andere steden. Bovendien is er een betere 'wegefficiëntie' in Amsterdam: vergeleken met andere steden is de verkeersdrukte veel lager doordat er 30 tot 40 procent minder voertuigen per kilometer op de weg zijn. Het verkeer verloopt dus vlotter en er zijn minder start-stopbewegingen. En een goed wegennet zorgt voor een betere verkeersdoorstroming. Zo stoot een gemiddelde personenauto op benzine in Amsterdam iets minder dan zestien kilogram CO2 uit per 100 gereden kilometers. Dezelfde auto stoot 18,5 kilogram CO2 uit als hij 100 kilometer rijdt in Berlijn, 22 kilogram per 100 kilometer in Londen en 23 kilogram per 100 kilometer in Parijs.Opvallend is dat Amsterdam het vooruitstrevendst lijkt op het gebied van elektrische voertuigen (EV) in de stad. Met bijna tien procent van het verkeer afkomstig van EV-voertuigen, voert de stad de lijst aan, gevolgd door Londen en Parijs (vier procent). In Berlijn komen EV nog nauwelijks voor (twee procent). Een verhoging van de EV-verhouding van slechts één procent zou als effect hebben dat de CO2-uitstoot alleen in Amsterdam al vermindert met ruim 9400 ton. Ter vergelijking, dit staat gelijk aan het planten van een bos van acht vierkante kilometer, dat is twee keer de grootte van het Vondelpark. De totale elektriciteitsvraag om hieraan te voldoen zou tien gigawatt per jaar bedragen, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 2.600 Europese huishoudens.Jeroen Brouwer, Traffic Expert bij TomTom: "Het aandeel van EV in het totale wagenpark veranderen is echter niet voldoende om het emissieprobleem op te lossen; de wegeninfrastructuur van steden zal een toenemend aantal auto’s niet veel langer aankunnen. En simpelweg meer wegen aanleggen zal niet de oplossing zijn. Wanneer er een nieuwe weg wordt aangelegd, is het slechts een kwestie van tijd voordat er meer voertuigen op de weg komen, waardoor deze aanvankelijke verlichting teniet wordt gedaan.Door verkeersinformatie beter beschikbaar te maken voor zowel automobilisten als verkeersautoriteiten, kunnen knelpunten in het verkeer in real-time worden opgespoord en kan de file beter worden beheerd. Verbeterde routeberekeningen en nauwkeurig geschatte aankomsttijden (ETA) besparen automobilisten, logistieke dienstverleners en on-demand diensten (zoals taxi’s of voedselbezorging) tijd én brandstof."Brouwer vervolgt: "Verkeersoptimalisatie en beter verkeersmanagement kunnen de doorstroming van het verkeer slechts met maximaal tien procent verbeteren. Om echt een fundamentele verbetering te bereiken, moet de verdeling van vervoerswijzen worden veranderd: fietsen en openbaar vervoer moeten een groter aandeel krijgen in het geheel. Een dergelijke heroriëntatie is een politieke taak die zowel hoge investeringen als moedige politieke beslissingen vereist – en het is een project dat tijd zal kosten.Daarnaast kan verandering van gedrag en verkeerspatronen een verschil maken. Zo kan het ontmoedigen van automobilisten om tijdens de spitsuren te rijden tot grote verbeteringen leiden, zoals tijdens de pandemie is gebleken. Het geleidelijk aanpassen van onze mobiliteitspatronen (zoals niet op hetzelfde moment reizen) is de enige manier om het verkeer te spreiden en ervoor te zorgen dat mensen niet in de file komen te staan. Doen we dit niet, dan zullen steden na de pandemie weer overbelast zijn."