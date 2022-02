Nederland investeerde in 2021 $3. 5 miljoen in privacy

10 februari 2022 - In aanloop naar de Europese Dag van de Privacy publiceerde Cisco zijn jaarlijkse Data Privacy Benchmark Study. Het wereldwijde onderzoek richt zich op de privacy aanpak van organisaties, de impact van privacy en de opvattingen van organisaties over dataprivacy. Dit jaar blijkt uit het onderzoek dat privacy van vitaal belang is, 80 procent van de Nederlandse organisaties beschouwt privacy namelijk als essentieel.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Privacy is, door de versnelde digitalisering van onze maatschappij, voor organisaties van over de hele wereld noodzaak geworden, maar het is ook een kritiek onderdeel van het klantenvertrouwen. Voor het tweede jaar op rij gaf 90 procent van de ondervraagden wereldwijd aan dat ze geen aankopen zouden doen bij een organisatie die hun gegevens niet goed beschermt, 90 procent van de Nederlandse respondenten gaf aan dat externe privacy-certificeringen belangrijk zijn in hun aankoopproces."Er is geen twijfel mogelijk dat privacy steeds belangrijker wordt voor organisaties, ongeacht hun grootte of locatie. In Nederland rapporteert bijna 100 procent van de organisaties één of meerdere privacy-gerelateerde metrics aan hun raad van bestuur," legt Harvey Jang, Cisco Vice President en Chief Privacy Officer, uit. "We zien dat privacy steeds vaker deel uitmaakt van de essentiële vaardigheden en kernverantwoordelijkheden van security-professionals."De Return on Investment (ROI) van privacy blijft voor het derde achtereenvolgende jaar hoog, met toegenomen voordelen voor kleine en middelgrote organisaties. Meer dan 60 procent van de respondenten wereldwijd vindt dat ze grote of zeer grote voordelen behalen met hun investeringen in privacy. Dit betreft vooral het beperken van verliezen door datalekken, het mogelijk maken van innovatie en het opbouwen van klantvertrouwen. In Nederland is het afgelopen jaar $3.5 miljoen door organisaties geïnvesteerd in privacy.De respondenten schatten dat elke euro die ze aan privacy spenderen, gemiddeld 1,8 euro opbrengt. Dat is 0,1 euro lager dan vorig jaar. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de pandemie, aanpassingen aan nieuwe wetgeving, onzekerheid over internationale data-overdracht en toenemende verzoeken voor het lokaliseren van data.Privacywetgeving wordt over de hele wereld nog steeds zeer goed onthaald, ook al veroorzaakt het naleven van deze wetten een aanzienlijke uitgavenpost. Toch geeft wereldwijd ruim 80 procent aan dat de privacywetgeving een positief effect heeft, slechts drie procent geeft aan dat de wetten een negatieve impact hadden.Bijna 90 procent van de ondervraagden wereldwijd is van mening dat AI-systemen in hun bedrijf correct gebruik maken van persoonsgegevens (87 procent). Uit Cisco’s onderzoek naar consumentenprivacy in 2021 blijkt dat mensen toch meer transparantie willen. Ruim de helft (56 procent) maakt zich zorgen over het gebruik van gegevens door AI-software. Iets minder dan de helft (46 procent) van de consumenten vindt dat ze hun gegevens niet genoeg kunnen beschermen, met name omdat het voor hen onduidelijk is welke informatie organisaties verzamelen en wat ze ermee doen.Cisco zet zich in voor de privacy van data en betere controle van technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Om dit te ondersteunen heeft Cisco het Responsible AI Framework gepubliceert. Dat is een controleproces met een concrete manier van werken voor ontwikkelingsteams, plus een duidelijk kader voor communicatie met klanten.De volledige Data Privacy Benchmark van 2022 kun je hier downloaden.