Werknemers in de logistiek vinden warehouses een broedplaats voor coronabesmettingen

30 december 2021 - Maar liefst 39 procent van de werkenden in de logistieke sector stelt dat warehouses een broedplaats voor coronabesmettingen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Workforce Management specialist Protime onder ruim tweehonderd Nederlandse werknemers in de logistieke sector. De helft geeft daarbij ook nog aan dat het op logistieke werkplekken erg moeilijk is om je te houden aan de coronabasisregels.

Niet verbazingwekkend geeft dan ook één op de drie werknemers aan dat bij zijn bedrijf de basisregels niet correct worden gehanteerd. Toch hopen veel medewerkers dat hun collega’s zich in de toekomst aan de maatregelen (blijven) houden. 56 procent van de werkenden in de logistieke sector zegt dat hij tijdens zijn werkzaamheden meer afstand dan voorheen wenst te houden. Nog eens de helft (54 procent) verwacht dat een collega die verkouden is niet naar werk komt.Bovenstaande cijfers laten zien dat COVID-19 de logistieke sector heeft veranderd. 63 procent van de werknemers in de logistieke sector verwacht dat deze verandering voorgoed is. De veranderingen die logistieke werknemers vooral merken sinds het uitbreken van de coronacrisis is een hogere werkdruk (38 procent), een groter tekort aan personeel (36 procent) en een daling in medewerkerstevredenheid (19 procent). Toch zijn er ook positieve geluiden: 23 procent merkt geen verschil met de situatie van voor de pandemie.Lucas Polman, Directeur Nederland bij Protime: "Het tekort in personeel zie je ook in de logistieke sector, wat het nog eens extra belangrijk maakt om goed te letten op het personeel dat er wel is. Werknemers moeten zich veilig voelen op de werkvloer. Het houden aan de coronabasisregels, zoals het houden van voldoende afstand, is daar een belangrijke factor in. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor zowel de organisatie als de werknemers. Als werknemer is het belangrijk om je aan de basisregels te houden en collega’s aan te spreken als dit niet gebeurt. Als organisatie is het belangrijk om voor een veilige omgeving te zorgen en de regels duidelijk te communiceren. Zo zorgen we met z’n allen dat de warehouses geen brandhaard voor corona worden."