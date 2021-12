Vier tips om het bedrijfsnetwerk te beschermen

30 december 2021 - Nu de feestdagen bezig zijn waarschuwt Check Point Software Technologies voor de gevaren van verslapte aandacht voor cyberbeveiliging tijdens deze periode. Als een kwaadwillende eenmaal toegang heeft tot een bedrijfsnetwerk, heeft deze tijdens een feestdag of vakantieperiode meer tijd om malware te verspreiden. Hierdoor blijft een aanval veel makkelijker onopgemerkt.

Tips om het bedrijfsnetwerk te beschermen tijdens de feestdagen

Bovendien is het Emotet virus, dat wordt ingezet om toegang te krijgen tot hardware voor bedrijfsspionage of om gijzelsoftware te verspreiden, weer volop in opmars.Doordat er tijdens de aankomende eindejaarsfeestdagen en vakantieperiode minder mensen aan het werk zijn, is het voor cybercriminelen eenvoudiger om toe te slaan. Ransomware kan makkelijker worden ingezet voordat iemand het merkt, zodat er meer tijd is om een groot aantal computers en hun gegevens te bereiken. Bovendien wordt er meer paniek veroorzaakt tijdens responsoperaties, vooral als het IT-team van het getroffen bedrijf niet beschikbaar is om te reageren. Dit kan de kans vergroten dat er losgeld wordt betaald."We hebben in 2021 in het algemeen een sterke toename van voornamelijk ransomware gezien, waarbij organisaties door middel van gijzelsoftware pas na betaling van losgeld opnieuw toegang krijgen tot hun data. Ook staat het beruchte en weer sterk in opmars zijnde Emotet virus in de Benelux in de top vijf van meest voorkomende malware," zegt Zahier Madhar, Security Engineer bij Check Point Software. "De aankomende feestdagen creëren de perfecte omstandigheden voor cybercriminelen om maximale schade aan te richten. Dit is een van de redenen waarom het essentieel is om een goede preventiestrategie voor cyberbeveiliging te hebben en niet te wachten tot de schade al is aangericht voordat je het probleem aanpakt."Zorg voor een proactieve cyberbeveiligingsstrategie om gegevensdiefstal en cyberbeveiligingsproblemen te voorkomen. In tegenstelling tot een reactieve strategie zijn deze methoden gericht op het monitoren van aanvalsindicatoren (IoA) en richten ze zich op alle processen, technologie, systemen en mensen, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van een aanval en niet op het wachten tot deze plaatsvindt.Bij deze aanpak mag geen enkel apparaat, gebruiker, workflow of systeem standaard worden vertrouwd, ongeacht de locatie van waaruit het opereert, hetzij binnen of buiten de beveiligingsperimeter. Door dit principe toe te passen kan een "Deny by Default"-beveiligingshouding worden aangenomen waarbij systemen worden beveiligd en geïsoleerd totdat een vertrouwensniveau is vastgesteld dat het hoogste niveau van bescherming biedt.Door hybride werken is er sprake van een multi-device situatie, waarbij in veel gevallen niet de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Het is echter cruciaal om ook alle mobiele apparaten accuraat te beschermen tegen elke cyberaanval. Tablets en vooral smartphones worden door medewerkers gebruikt om online eindejaarsaankopen te doen. Waar op PC’s in de meeste gevallen nog een antivirus programma draait, is dat op smartphones en tablets vaak niet het geval, wat ze extra kwetsbaar maakt. Het installeren van de meest recente beveiligingsupdates in combinatie met het installeren van antivirus software op deze toestellen is daarom een absolute must.E-mail en de devices van werknemers blijven de belangrijkste toegangspunten voor een cyberaanval. Het gebrek aan kennis over cyberaanvallen en -beveiliging onder medewerkers is daarom een van de zwakste schakels in elk bedrijf. Het is van het grootste belang om medewerkers te trainen, zodat ze mogelijke aanvallen kunnen herkennen en voorkomen. Opleiding wordt beschouwd als een van de belangrijkste verdedigingsmechanismen die kunnen worden ingezet.