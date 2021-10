Tweederde van alle organisaties was doelwit van minstens één ransomware-aanval

7 oktober 2021 - Fortinet publiceert het 2021 Global State of Ransomware Report. Uit dit enquêterapport komt naar voren dat de meeste organisaties zich meer zorgen maken om ransomware dan om elke andere cyberbedreiging. De meerderheid zei zich te hebben voorbereid op ransomware-aanvallen. Dat deden ze onder meer door security awareness-training voor het personeel, risicobeoordelingsplannen en cybersecurity-verzekeringen.

Het 2021 Global State of Ransomware Report vormt de neerslag van een wereldwijde enquête onder IT-besluitvormers. Het doel hiervan was om tot een beter begrip te komen van de manier waarop organisaties tegen ransomware aankijken, hoe ze hun organisatie daar momenteel tegen beschermen en hoe ze van plan zijn om dat in de toekomst te doen.

De enquête werd uitgevoerd in augustus 2021 onder 455 besluitvormers op het gebied van IT en security bij organisaties van elke omvang in 24 landen. Deze organisaties waren actief in vrijwel elke branche, waaronder de publieke sector.

Desondanks was er sprake van een duidelijke kloof tussen wat veel respondenten als essentiële oplossingen voor cybersecurity zagen en de technologieën die in de praktijk de beste bescherming bieden tegen de vaakst gemelde aanvalstechnieken van cybercriminelen.De technologieën die de organisaties als essentieel bestempelden, hadden betrekking op oplossingen voor het beschermen van thuiswerkers en apparaten. Een secure web gateway, VPN en network access control (NAC) behoorden tot hun belangrijkste keuzes. Hoewel zero trust network access ( ZTNA ) een relatief nieuwe technologie is, zouden organisaties moeten overwegen om die in te zetten ter vervanging van traditionele VPN-technologie. Het meest zorgwekkende was echter dat de respondenten weinig belang toekenden aan netwerksegmentatie (31 procent). Dit is echter van cruciaal belang om te voorkomen dat indringers zich door het netwerk begeven naar bedrijfskritische data en intellectueel eigendom. User and entity behaviour analytics (UEBA) en sandboxing vervullen eveneens een sleutelrol bij de detectie van indringers en nieuwe typen malware, maar ook deze technologieën scoorden laag. Een andere verrassing was dat slechts 33 procent gebruikmaakte van een secure email gateway, terwijl phishing volgens de respondenten juist een van de meest voorkomende aanvalsmethoden was.Het belangrijkste punt van zorg van organisaties rond ransomware-aanvallen was de kans op gegevensverlies. Dit werd op de voet gevolgd door productiviteitsverlies en de verstoring van bedrijfsprocessen. 84 procent van de respondenten zei over een incidentresponsplan te beschikken. Een cybersecurity-verzekering maakte deel uit van 57 procent van die plannen. 49 procent van de respondenten ging na een succesvolle ransomware-aanval direct over tot het betalen van losgeld. Voor nog eens 25 procent hing dit af van de hoogte van het losgeld. De meeste van deze organisaties (maar niet allemaal) kregen na de betaling van losgeld opnieuw toegang tot hun gegevens.Hoewel de bezorgdheid over ransomware over de hele linie redelijk consistent was, waren er regionaal enkele verschillen. Respondenten in EMEA (95 procent), Latijns-Amerika (98 procent) en APJ (Azië-Pacific/Japan) (98 procent) waren slechts iets meer bezorgd over ransomware-aanvallen dan hun collega's in Noord-Amerika (92 procent). Alle regio's beschouwen het verlies van gegevens als het grootste risico van een ransomware-aanval, samen met de zorg dat ze niet in staat zullen zijn het steeds geavanceerdere bedreigingslandschap bij te houden. Azië-Pacific/Japan noemt het gebrek aan bewustzijn en training van gebruikers als hun grootste zorg. Respondenten in Azië-Pacific/Japan en Latijns-Amerika waren in het verleden vaker het slachtoffer van een ransomware-aanval (78 procent), vergeleken met 59 procent in Noord-Amerika en 58 procent in EMEA. Overal waren phishing-lokkers een veelvoorkomende aanvalsvector, terwijl remote desktop protocol (RDP)-exploits en open kwetsbare poorten de belangrijkste aanvalsvectoren waren in Azië-Pacific/Japan en LatAm.Bijna alle respondenten vonden de combinatie van praktisch inzetbare bedreigingsinformatie met geïntegreerde beveiligingsoplossingen of een security- platform van cruciaal belang voor de preventie van ransomware-aanvallen. Ze zagen daarnaast waarde in door AI aangestuurde functionaliteit voor op gedrag gebaseerde detectie.Bijna alle respondenten zeiden redelijk goed te zijn voorbereid op ransomware-aanvallen en van plan te zijn om te investeren in security awareness-training voor hun personeel. Desondanks komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat organisaties oog zouden moeten hebben voor de waarde van investeringen in geavanceerde e-mailbeveiliging , netwerksegmentatie en sandboxing in aanvulling op gevestigde beveiligingsoplossingen zoals een next-generation firewall , een secure web gateway en een EDR-oplossing voor het detecteren, voorkomen en indammen van ransomware. Met het oog op de moderne ransomware-technieken die cybercriminelen gebruiken is het belangrijk dat organisaties de risico’s met deze oplossingen terugdringen. De meest vooruitstrevende organisaties hanteren voor de bescherming tegen ransomware een platformgebaseerde beveiligingsaanpak waarvan alle kernfunctionaliteit wordt gevoed met praktisch inzetbare bedreigingsinformatie. Alle beveiligingsmechanismen fungeren daarbij als één gecoördineerd systeem en worden kracht bijgezet door AI en machine learning, zodat ze ransomware effectiever kunnen detecteren en bestrijden.