Bedrijven kunnen productinformatie beter benutten met 2D codes

4 oktober 2021 - De barcode die nu op productverpakkingen staat, biedt beperkte mogelijkheden om informatie te verstrekken. Nadert het tijdperk van de barcode zijn einde? Of het nu gaat om de reis van een product van herkomst tot na verkoop te kunnen volgen of direct met consumenten kunnen communiceren, over bijvoorbeeld herkomst, garantie, terugroepactie, aanbiedingen of houdbaarheid.

Betere traceerbaarheid: De reis van een product in de gehele waardeketen van bron tot na verkoop kunnen volgen, wat ten goede komt aan de winkel, leverancier en consument.

Directe communicatie: Communiceren met consumenten, bijvoorbeeld over recept, garantie, terugroepactie, aanbiedingen, houdbaarheid, gebruikershandleidingen.

Effectieve terugroepacties: Makkelijk en snel een recall uitvoeren. Dat draagt bij aan lagere kosten en hogere productveiligheid voor retailer en leverancier.

Minder verspilling: De strijd aangaan met verspilling door geautomatiseerd prijsverlagingen op producten door te voeren; houdbaarheid bij vers of bij collecties in de mode.

Echtheid: Door de unieke codes krijgt de leverancier de mogelijkheid om namaakproducten snel op te sporen.

Meer informatie voor consumenten: Consumenten ontvangen gedetailleerde informatie over producten doordat zij de 2D code scannen met hun smartphone.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

GS1 ziet dat wereldwijd de supply chain steeds meer de overgang maakt naar tweedimensionale (2D) codes die meer data kunnen bevatten.Sinds de introductie van de barcode in 1974 is de wereld aanzienlijk veranderd. De eisen voor meer en betere informatie zijn toegenomen. De technologie schrijdt voort en de verwachtingen rondom het beschikbaar stellen van productdata nemen toe. GS1 heeft met de 2D codes de middelen om moderne toeleveringsketens en consumentenbehoeften te ondersteunen.Mirjam Karmiggelt, CEO van GS1 Nederland: "Elke volgende generatie barcode(s) zal meer informatie over het product bevatten. Of het nu informatie is voor je handelspartner, wettelijke eisen of voor de consument. GS1 barcodes blijven de sleutel om allerlei informatie te ontsluiten."Bedrijven streven ernaar om de interoperabiliteit van informatiesystemen te vergroten om inzicht in de toeleveringsketen mogelijk te maken. Daarnaast zijn de verwachtingen van consumenten voor rijke, kwalitatief goede informatie gestegen sinds smartphones essentiële winkeltools werden. Met 2D codes, zoals de GS1 QR code en de GS1 DataMatrix, kun je veel meer informatie digitaal beschikbaar stellen.Dat gaat veel verder dan de pure identificatiefuncties. Informatie over allergenen en ingrediënten, over de herkomst van het product, het voorkomen van verspilling in de keten door betere voorraadbeheersing, het dynamisch afprijzen tot aan het afrekenen aan de kassa en het digitale aankoopbonnetje dat in je mailbox terechtkomt. Het kan allemaal met 2D.Volgens de resultaten uit het onderzoek ‘ Powering the Future of Retail ’ uitgevoerd door GS1 US en VDC Research, ondersteunt 82 procent van de retailers en 92 procent van de merkfabrikanten de overgang van de huidige barcode naar een datarijke, tweedimensionale (2D) barcode in de komende één tot vijf jaar.Karmiggelt: "Dat zijn duidelijke cijfers. De ervaring leert dat dat deze trends zich binnenkort ook in Europa laten zien. En dan is het belangrijk dat we hier ons tijdig op voorbereiden. Ik roep onze implementatiepartners dan ook op om aan onze internationale tafel te komen zitten en gezamenlijk de voorbereidingen te treffen."Er zijn ook vele businessvoordelen te behalen als bedrijven met de 2D barcodes gaan werken. Een aantal van die voordelen op een rij:Bedrijven kunnen productinformatie beter benutten als zij de krachtigere 2D codes gaan omarmen, waardoor ze hun producten op meer betekenisvolle manieren kunnen gaan Doorsturen