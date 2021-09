Werkgevers investeren onvoldoende in technologie voor werken op afstand

28 september 2021 - Uit onderzoek van Ricoh blijkt dat werkgevers onvoldoende investeren in technologie om de productiviteit van hun medewerkers op peil te houden. Een opmerkelijke uitkomst aangezien werkgevers zich tegelijkertijd veel zorgen maken over de productiviteit van hun medewerkers die op afstand werken.

Het is meer dan achttien maanden geleden dat het coronavirus uitbrak in Nederland. Sindsdien werden bedrijven gedwongen om op afstand samen te werken. Wat een enorme uitdaging met zich meebrengt: gemotiveerd blijven tijdens het thuiswerken. Toch geeft slechts 28 procent van de Nederlandse werkgevers aan dat hun organisatie heeft gezorgd voor de middelen en technologie die de productiviteit van hun mensen hierbij op peil te houden, zo blijkt uit onderzoek van Ricoh. Ondanks het uitblijven van de implementatie van nieuwe oplossingen, erkent 46 procent van de werkgevers dat investeren in automatisering en kunstmatige intelligentie (KI) de productiviteit van een hybride personeelsbestand verhoogt. Uit het onderzoek bleek ook dat meer dan twee derde (70 procent) van de werkgevers hun werknemers niet volledig vertrouwen als ze op afstand werken.Aan het onderzoek - dat werd uitgevoerd door Opinion Matters - deden 250 besluitvormers in Nederland mee. De bevindingen schetsen een beeld waarbij werkgevers niet goed weten wat de productiviteit van hun personeel belemmert.Werkgevers overschatten de hoeveelheid tijd die werknemers kunnen besteden aan taken die klanten meerwaarde bieden. De meeste werkgevers (69 procent) denken dat hun personeel gemiddeld tot 180 minuten per dag besteedt aan waardevolle activiteiten. Dit komt niet overeen met de inschatting van de werknemers zelf. Hun werd in maart dit jaar dezelfde vraag gesteld. Zij geven een gemiddelde schatting van 73 minuten per dag. Ze geven hierbij aan dat ze worden opgehouden door werk dat minder impact heeft.Werkgevers zijn onvoldoende voorbereid op de realiteit van hybride werken. Want er is specifieke technologie nodig om mensen in staat te stellen vanaf elke locatie productief te werken. Hierin wordt onvoldoende geïnvesteerd. Meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse besluitvormers vindt dat samenwerken op kantoor van groot belang is voor het toekomstige succes van hun organisatie. Toch denkt slechts 23 procent van deze beslissers dat hun bedrijf de komende twaalf maanden zal terugkeren naar een vijfdaagse kantoorweek. Dit maakt de vraag alleen maar groter: waarom investeren ze niet in de middelen om hybride werken mogelijk te maken?Bob van Heyningen, CEO van Ricoh Nederland, zegt: "Nederlandse werkgevers hechten veel waarde aan persoonlijke samenwerking. Het teamgevoel wordt vooral op kantoor ervaren. Maar hybride werken is de nieuwe realiteit - die ook werkgevers veel voordeel biedt. Het is zaak om de juiste balans te vinden die ook de bedrijfscultuur beschermt. Bovendien: de technologie die de productiviteit van hybride werken bevordert, helpt óók de collega’s op kantoor. Dit geldt vooral voor automatisering en KI-tools. Werknemers smachten naar deze tools, omdat het ze verlost van herhalende randzaken. Zodat ze zich kunnen focussen op taken die er voor hen echt toe doen."William Mimpen, Service Director van Ricoh Nederland, voegt toe: "De laatste achttien maanden kregen bedrijven meer dan genoeg voor hun kiezen. Ze lieten een enorme veerkracht zien. En nu lopen ze het risico om alsnóg talenten te verliezen, doordat ze niet investeren in de juiste technologie voor werken vanaf nu. Bij deze beslissingen zouden de behoeften van werknemers leidend moeten zijn. Dat getuigt van betrokkenheid en begrip voor hun uitdagingen - en leidt tot een hogere productiviteit en méér loyaliteit."