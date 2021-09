Financieel verantwoordelijken willen dat vrije ruimte werkkostenregeling blijvend verhoogd wordt

24 september 2021 - 70 procent van de financieel verantwoordelijken vindt het een goed idee dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling blijvend verhoogd wordt naar drie procent, als blijkt dat na de coronaperiode meer werknemers thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van Nextens in aanloop naar Prinsjesdag. In het onderzoek zijn 847 financieel verantwoordelijken bevraagd.

Op dit moment ligt het percentage tijdelijk op drie procent, de verwachting is dat dit in 2022 wordt teruggeschroefd naar het oorspronkelijke percentage van 1,2 procent.Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: "Voor komende Prinsjesdag wordt verwacht dat er maatregelen over de thuiswerkvergoeding aangekondigd worden, wat deel uitmaakt van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Veel organisaties keren deze vergoeding nu al uit, maar hierover betalen zij of de werknemer belasting. Om werkgevers en werknemers daarin tegemoet te komen, komt er mogelijk een standaardregeling waarin deze vergoeding tot een bepaald bedrag onbelast is. Tegelijkertijd wordt de standaard reiskostenvergoeding, die nu onbelast is, per 1 oktober waarschijnlijk opgeheven. Op het eerste oog lijken het vaak heldere veranderingen, maar toch levert het voor veel ondernemers nog vragen op. Daarom organiseren wij de dag na Prinsjesdag Studio Nextens: Prinsjesdag . In deze online talkshow vertellen fiscaal experts aan ondernemers en financials wat de gevolgen van Prinsjesdag zullen zijn. Ook op de thuiswerk- en reiskostenvergoeding zullen wij inzoomen."Uit het onderzoek blijkt dat driekwart (74 procent) van de financieel verantwoordelijken voorstander is van zo’n onbelaste thuiswerkvergoeding. Kijkend naar het opheffen van de onbelaste standaard reiskostenvergoeding, leidt dat voor sommige organisaties tot uitdagingen. Zo zegt een kwart (25 procent) van de financieel verantwoordelijken dat hun organisatie in de financiële problemen komt wanneer dit gebeurt.Vorig jaar is tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2021 stapsgewijs omlaaggaat. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Waar zelfstandigen in 2020 over €7.030 van hun winst geen belasting hoefden te betalen, is dat bedrag sinds 2021 €6.670. Een groot deel van de financieel verantwoordelijken is hier niet blij mee. Maar liefst de helft (49 procent) zegt dat ondernemers er netto te veel op achteruitgaan door de verlaging van de zelfstandigenaftrek in 2021.