E-commerce kost Europese supermarkten miljarden winst

24 september 2021 - Supermarkten zagen sinds de uitbraak van corona het online boodschappen doen exploderen. Uitgaande van 2020 is de transitie in Europa met vier tot vijf jaar versneld. De penetratie van e-commerce is tot 11 procent van de supermarktomzet opgelopen. Maar dat leidt niet tot een hoera-stemming.

Uit onderzoek van Euler Hermes blijkt dat online boodschappen de grote Europese supermarktketens miljarden aan winst kunnen kosten.Volgens Johan Geeroms, Risk director van Euler Hermes Nederland is de omzet van Europese supermarkten in de coronaperiode fors toegenomen (ruim 5 procent in 2020). "In dezelfde periode schoten ook de online boodschappen als een raket omhoog. Een trend die doorzet. Consumptiegewoonten zijn sinds corona definitief veranderd." Volgens Geeroms brengt de sterke opkomst van online boodschappendiensten voor de grote supermarkten twee grote uitdagingen met zich mee:-1: "De markt wordt opgeschud. De competitie krijgt een ander gezicht. Gemak en service krijgen meer nadruk terwijl nog maar kortgeleden alles was gericht op prijsconcurrentie. Bedrijven die traag of terughoudend zijn om de digitale transitie te omarmen, verliezen marktaandeel. Aan collega-supers, maar ook aan (logistieke) nieuwkomers zoals flitsbezorgers."-2: "De e-commerce in de foodretail ondermijnt de winstgevendheid. De online verkoop van boodschappen draait verlies. Klanten die zelf hun boodschappen uit het schap halen zijn voor de supers veel goedkoper dan bezorging aan huis. Niemand durft de servicekosten volledig op het bordje van de consument te leggen."De dubbele bedreiging (verlies marktaandeel en minder winst) zet retailers ertoe aan om hun e-commerce-activiteiten hoger op de strategische agenda te plaatsen, zo stelt Geeroms. "Denk aan partnerships met bezorgdiensten en investeringen in de logistieke infrastructuur en magazijnautomatisering.Als voorbeeld wijst hij naar het Nederlandse Picnic. "Fysieke supermarkten heeft dit webbedrijf niet. Klanten bestellen via een app, Picnic brengt de boodschappen bij je thuis. De producten regelde Picnic voorheen met inkooporganisatie Superunie. Die samenwerking is voorbij. Dat loopt nu via Edeka. Deze Duitse supermarktketen heeft zich bij Picnic ingekocht. De omzet is vorig jaar verdubbeld naar bijna €500 miljoen." "Zo snel gaat het," zegt Geeroms. "Maar alle online-supermarkten lijden verlies. Dat kan niet eeuwig doorgaan. Of de klant moet een hogere vergoeding gaan betalen, of de markt krijgt te maken met een sanering."