Supermarktmedewerkers strijden om de eerste plaats tijdens de NIX Challenge 2021

17 september 2021 - In de week van 13 tot en met 20 september strijden supermarktmedewerkers om de eerste plaats in de NIX Challenge. Dit is een wedstrijd in het juist inschatten van de leeftijd van jongeren die alcohol of tabak willen kopen. De medewerkers met de beste score (per supermarktketen) nemen het op 29 september tegen elkaar op in de finale. De NIX Challenge is een initiatief van het CBL.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Net als bij de NIX Challenge 2020 maken supermarktmedewerkers met de beste score kans op prijzen van 500, 300 en 200 euro die zij mogen besteden aan een (coronaproof-)teamuitje.Jongeren onder de achttien jaar mogen geen alcohol of tabak kopen. Het grootste deel van de jongeren die alcohol of tabak probeert te kopen in de supermarkt, gaat dan ook met lege handen naar huis.Supermarkten zijn echter pas tevreden als de naleving honderd procent is. Hier wordt hard aan gewerkt, bijvoorbeeld met behulp van de NIX18-campagne, voorlichting aan de consument en de training van medewerkers en onderlinge controles.Zo moet een supermarktmedewerker een certificaat hebben om achter de kassa te mogen werken. Dit certificaat kunnen zij behalen door de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’ succesvol te doorlopen.Met de NIX Challenge vragen supermarkten extra aandacht voor het feit dat klanten tot 25 jaar hun ID moeten laten zien als zij in de supermarkt alcohol of tabak willen kopen.Het is nog best lastig om iemands leeftijd goed in te schatten. Kassamedewerkers in de supermarkt ervaren dat iedere dag wanneer zij afwegen of zij iemand om een ID moeten vragen. In 2020 werd de NIX Challenge positief ontvangen: tijdens de actieweek NIXzonderID werd het spel maar liefst 43.866 keer gespeeld door 26.762 personen.Benieuwd hoe goed jij scoort? Doe dan zelf de NIX Challenge eens op www.nixchallenge.nl