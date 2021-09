‘Wat zit er in jouw winkelmandje?’

14 september 2021 - Sta je weleens stil bij de producten die je in je winkelmandje doet? Dat zouden we eens wat meer moeten doen. Want de producten die jij koopt, komen niet zomaar in de winkel. Daar komt heel wat bij kijken. Wist je bijvoorbeeld dat er veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid en gezondheid?

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Op de website winkelmandje.cbl.nl geeft het CBL toelichting op de tien meest verkochte producten in de supermarkt. Op de website vind je een interactief winkelmandje met de tien meest verkochte producten. Denk aan bananen eieren en brood , maar ook frisdrank en voorverpakt vlees . Per product wordt toegelicht wat er achter de schermen allemaal speelt.Zowel gezondheid als duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de supermarkt. En dat zie je terug in de producten die jij koopt. Wist je bijvoorbeeld dat de supermarktbranche gezamenlijk werkt aan een Leefbaar Loon Bananenproject om te zorgen dat medewerkers op plantages voldoende betaald worden?En dat supermarkten gezamenlijk ambitieuze doelen hebben om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen. Je leest het in het Brancheplan Duurzaam Verpakken Ook is er volop aandacht voor de Schijf van Vijf. Bijna alle producten die het meest verkocht worden, staan in de Schijf van Vijf. Onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord is dat supermarkten zich inzetten om de consument te verleiden meer producten te kopen die binnen de Schijf van Vijf vallen.Een voorbeeld van zo’n actie is groenten zó aan te bieden dat het makkelijker is ze als tussendoortje te eten. Denk maar aan de snackpaprika’s en -komkommers.Benieuwd wat er allemaal schuilgaat achter de top-tien meest verkochte producten in Nederland? Neem snel een kijkje op https://winkelmandje.cbl.nl