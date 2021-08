Vier Nederlandse scale-ups genomineerd voor EIT Digital Challenge 2021

31 augustus 2021 - EIT Digital heeft voor de EIT Digital Challenge 2021 twintig Europese high-tech scale-ups genomineerd die in de finale op 21 september a.s. strijden om een totaalbedrag van 250.000 euro aan prijzen, waarmee verdere groei versneld kan worden. De EIT Digital Challenge, die voor het achtste achtereenvolgende jaar wordt georganiseerd, is bedoeld voor scale-ups met een onderscheidend product, dat gebaseerd is op geavanceerde en moeilijk te reproduceren digitale deep-tech toepassingen.

De twintig finalisten werden gekozen uit 409 kandidaten uit tien verschillende Europese landen. Gemiddeld hadden deze scale-ups in 2020 een omzet van 1 miljoen euro; bieden ze werk aan 27 medewerkers en hebben ze de afgelopen jaren vier miljoen aan investeringen binnengehaald. Opvallend is dat dit jaar 45 procent van de genomineerde bedrijven vrouwelijke oprichters en/of CEO’s heeft.Van een digitale audit voor supply chains in de voedingsmiddelenindustrie tot een AI-gedreven platform voor de verbetering van orgaantransplantatie; de 20 finalisten van de EIT Digital Challenge 2021 bieden een gevarieerd scala aan oplossingen op de terreinen, waarop EIT Digital zich richt: digital tech, digital wellbeing, digital cities, digital industry en digital finance. Alle finalisten gebruiken geavanceerde technologie voor hun toepassingen en hebben allemaal één gemeenschappelijk doel: snel groeien en een bijdrage leveren aan een krachtig digitaal Europa, dat kansen biedt aan iedereen en dat eerlijk en duurzaam is.Dit jaar zijn maar liefst vier Nederlandse scale-ups genomineerd: BrainCreators, Chargetrip, Neurocast en Smartmile. Ze zijn actief in de sectoren industrie, mobiliteit, gezondheidszorg en logistiek.genereert digitale inspecteurs die repetitieve visuele inspectietaken automatiseren. Deze digitale werknemers gaan aan de slag in de publieke ruimte, infrastructuur, retail en afvalverwerking. Samen met haar partners stelt BrainCreators individuele digitale inspecteurs beschikbaar als SaaS-software. Voorbeelden zijn ARA, de digitale inspecteur voor publieke ruimtes die voldoet aan de AVG-richtlijnen en Inspech, de digitale wegdekinspecteur.is een van de toonaangevende Smart EV Routing platforms wereldwijd. Chargetrip maakt elektrisch rijden en opladen eenvoudig en aantrekkelijk, terwijl de oplossing ook de operationele kosten vermindert en nieuwe business modellen binnen bereik brengt. Klanten van Chargetrip zijn CPO’s, fleet operators, OEM’s, telematica- en mobility service providers, die de routing-API gebruiken om tools voor automobilisten en bedrijven te ontwikkelen, die elektrische rijden of die een elektrisch wagenpark beheren.is de compleet non-invasieve oplossing voor patiëntmonitoring. Het bedrijf zet alledaagse digitale interacties, zoals smartphonegebruik, om in medisch goedgekeurde resultaten, waardoor monitoring van individuele patiënten in het dagelijks leven mogelijk wordt. Zonder actieve bijdrage van de patiënt, met privacy hoog in het vaandel en beschikbaar voor iedereen.is een scale-up met een missie: de last mile wereldwijd verduurzamen. Dat doet Smartmile door een infrastructuur van bijzondere pakketautomaten te bouwen. De pakketautomaten hebben een sterke software als basis, die ervoor zorgt dat alle Smartmile Hubs ‘open and shared’ zijn. Dat betekent dat koeriers, retailers en consumenten gebruik maken van dezelfde automaten. Daardoor wordt de bezorging gecentraliseerd en het aantal gereden kilometers verminderd.De drie winnaars van de EIT Digital Challenge ontvangen een jaar lang ondersteuning door de EIT Digital Accelerator ter waarde van 50.000 euro. De EIT Digital Accelerator helpt de scale-ups met de uitbreiding van hun activiteiten in Europa; onder meer door het werven van internationale klanten en additionele investeringen voor verdere groei. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt daarnaast een bedrag van 100.000 euro contant.Het finale-evenement van de EIT Digital Challenge op 21 september is een unieke gelegenheid om in contact te komen met de meest prominente Europese deep-tech scale-ups, innovatiespecialisten, investeerders en topmensen uit het bedrijfsleven. Tijdens het evenement kunnen de deelnemers via een online matchmakingplatform business meetings regelen met de finalisten of andere prominente scale-ups uit het EIT Digital ecosysteem.Het evenement is uitsluitend toegankelijk voor stakeholders (bedrijven, investeerders en media) van het digitale innovatie ecosysteem. Belangstellenden die bij het evenement aanwezig willen zijn, kunnen daarvoor een uitnodiging aanvragen.2021.AI (DK)Axial 3D (UK)Bdeo Technologies (ES)(NL)CARDO AI (IT)(NL)Cibiltech (FR)COMPREDICT (DE)Connecting Food (FR)Cubbit (IT))CYSEC (CH)Flowlity (FR)Insert Coin (SE)Nais (PL)Nect (DE)(NL)Park Here (DE)Psious (ES)(NL)Vuframe (DE)