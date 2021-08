Woonbranche bleek corona-proof

11 augustus 2021 - De woonbranche heeft de lockdowns van 2020 en 2021 goed doorstaan. Natuurlijk zijn er woonzaken die zwaar hebben geleden onder de coronacrisis, maar in zijn totaliteit kende de branche in 2020 een omzetgroei van zeventien procent ten opzichte van 2019. Er waren zelfs ondernemers die kansen zagen in de woonbranche, ondanks het feit dat showrooms niet bezocht konden worden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Helmonder Merijn Janssen is er een sprekend voorbeeld van. Toen Covid-19 in 2020 zijn intrede deed en de wereld op slot ging, vreesde iedereen voor een pittige economische recessie. Maar het liep allemaal anders. Het Centraal Planbureau (CPB) constateert nu dat de economie weliswaar een flinke dip kende in 2020, maar daarna opveerde en zelfs groeide in 2021.Voor dit jaar wordt gerekend op een groei van 3,2 procent. Dat is een flinke opsteker na de dip van 3,7 procent die we vorig jaar (2020) meemaakten. Deze percentages zijn veelzeggend: economie is vooral een kwestie van vertrouwen. Bij de start van de coronacrisis schrok iedereen en hield de consument de hand op de knip, in afwachting van wat er zou gaan gebeuren. Zo kromp de economie snel en hard.Na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 begonnen mensen hun geld weer uit te geven. Dat zette zich door tijdens de tweede en derde (partiële) lockdowns. Ook kerstbonussen, dertiende maanden, winstdelingen en vakantiegelden werden omgezet in uitgaven anders dan aan uit eten, stappen, pretparken en vakanties. Dit eenvoudigweg omdat juist die branches de deuren gesloten moesten houden.De woonbranche haalde juist wat profijt uit het feit dat iedereen zoveel mogelijk thuis moest blijven. Zo ging het vakantiegeld bijvoorbeeld naar nieuwe meubels of een nieuwe slaapkamer, zo blijkt uit cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel.De woonbranche pluste in 2020 qua omzet met zeventien procent ten opzichte van 2019. En dat was al een goed jaar voor de bedrijfstak! Uitgerekend in 2020 begon de Helmondse internetondernemer Merijn Janssen met NJOJ Brand Store , een meubelzaak die gespecialiseerd is in design bar-, sta- en eettafels. "De ontwerper en ik sloegen de handen ineen," legt Janssen uit. "Ik zag kansen voor zijn geweldige ontwerp. NJOJ digitaal in de markt zetten was voor ons als online marketing bureau niet zo moeilijk. We moesten vooral offline met innovaties komen, teneinde potentiële klanten in contact te brengen met onze producten."Eigen marktonderzoek leerde Janssen dat mensen best bereid zijn om een design product aan te schaffen, maar dat ze het item liefst wel even in het echt kunnen zien. "Dat was een lastige, want gedurende de periodes van lockdown konden we geen klanten ontvangen in onze showroom. Als mensen dus niet naar ons konden komen, moesten wij maar zorgen dat we - mét het product naar keuze - naar de klant konden gaan. Zo kwam de mobiele showroom tot stand en daarmee hebben we inmiddels heel wat succesvolle kilometertjes afgelegd."Hoe het verder zal gaan is moeilijk te zeggen. Het CPB verwacht dat de economie ook volgend jaar zal groeien, met een tiende meer zelfs: 3,3 procent. "Je weet het nooit," zegt Janssen. "Als ondernemer neem je berekende risico’s. Wij durfden het aan om tijdens de eerste lockdown met iets nieuws te beginnen en dat heeft goed uitgepakt. Nu moeten we doorgroeien en dat geldt voor de gehele economie. De berichten rondom het coronavirus gaan nog alle kanten op, maar uiteindelijk hopen we met z’n allen natuurlijk dat we het virus definitief onder controle krijgen. Dan komt het met de verwachte economie groei wel goed, daar ben ik van overtuigd."