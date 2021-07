Drie manieren voor kredietverstrekkers om grip te krijgen op het complexe kredietlandschap

30 juli 2021 - Nu we ons in de laatste stadia van de pandemie bevinden, is er in veel landen sprake van een tegenstrijdige economie. Sommige mensen hebben nu meer geld op hun rekening dan aan het begin van de coronacrisis en staan klaar om dat geld uit te geven. Een groot aantal consumenten kampt echter nog altijd met de financiële gevolgen van de pandemie in hun dagelijkse leven.

Het gebruik van hoogwaardige data en geavanceerdere data-analyses – dit is nodig om grondig inzicht te krijgen in de kansen en risico’s rond hun kredietportefeuille en in de veranderingen in klantenprofielen.

Het proactief benaderen van klanten – klanten die van de coronacrisis zijn hersteld en klaar zijn om tot bestedingen moeten proactief nieuwe kredietoplossingen en andere financiële producten worden aangeboden.

Een verhoogde kans op wanbetaling – nu de betaalpauzes in het kader van de coronacrisis ten einde lopen, zouden kredietverstrekkers het makkelijk moeten maken voor klanten die nog altijd met hun financiële situatie worstelen. Uit eerder gepubliceerd onderzoek van Experian blijkt namelijk dat vooral kleinere bedrijven (met vier of minder werknemers) een verhoogd risico op wanbetaling lopen. Kred

Kredietverstrekkers kunnen hen helpen door ze bijvoorbeeld online ondersteuning te bieden of flexibele voorwaarden te leveren.

Experian publiceerde in juni de resultaten van een wereldwijd onderzoek onder bedrijven en consumenten in de vorm van het e-book Navigating a New Era of Credit Risk Decisioning. Hieruit blijkt dat een op de drie consumenten zich zorgen blijft maken over diens financiële situatie. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat consumenten niet langer zo sterk bezuinigen op hun discretionaire uitgaven als een halfjaar geleden. Huishoudens met een hoog inkomen geven op dit moment het meeste geld uit.De situatie in Nederland verschilt enigszins van de tien landen die in het rapport worden genoemd. De Nederlandse economie wordt minder hard getroffen door de coronapandemie. Eind 2020 kampten ruim 600.000 huishoudens met problematische schulden . Dat is ongeveer acht procent van het totaal aantal huishoudens. Het consumentenvertrouwen neemt ook gestaag toe , de instroom bij bijzonder beheer-afdelingen neemt juist af en betalingsafspraken worden beter nagekomen. Verder is de verwachting dat het negatief Bruto Binnenlands Product (BBP) van –4 procent zal groeien tot +2 procent tegen het einde van dit jaar. Bovendien lag het aantal faillissementen nog nooit zo laag en ligt het werkloosheidspercentage op ‘slechts’ 3,3 procent Voor kredietverstrekkers wordt het steeds belangrijker om inzicht te verwerven in individuele klanten en segmenten. Dit is nodig zodat zij in deze ongekende tijden voor de meest relevante beslissingen en aanbiedingen kunnen zorgen. Het rapport van Experian wijst op drie dingen die kredietverstrekkers moeten doen om wegwijs te worden in het huidige complexe kredietlandschap:"Elke consument voelt de financiële gevolgen van de coronacrisis weer op een andere manier, al naar het gelang diens salarisniveau en de sector waarin hij of zij werkzaam is. Dit resulteert in sterk uiteenlopende kredietbehoeften," zegt Herman Peeters, Principal Global Consultant bij Experian Nederland. "Kredietverstrekkers moeten nu meer dan ooit inzicht verwerven in wie hun klanten zijn en hen op het juiste moment de juiste oplossingen aanreiken."Het onderzoeksrapport gaat daarnaast dieper in op de rol die data, data-analyse en geavanceerde besluitvorming spelen in de moderne ‘digital first’-wereld. De data-inputs die door de pandemie zijn gegenereerd hebben de machine learning-toepassingen en modellen voor het bepalen van kredietrisico’s op onverwachte manieren beïnvloed. In sommige gevallen was dit het gevolg van overheidssteun en langdurige betaalpauzes. Het vertrouwen dat bedrijven hebben in hun huidige modellen voor de analyse en het beheer van kredietrisico’s, is volgens het onderzoek in zes maanden tijd van 71 procent tot 61 procent gedaald. Dit zet bijna de helft van alle bedrijven aan tot het investeren in verbeterde mogelijkheden voor data-analyse, zoals machine learning-oplossingen. Deze investeringen stellen hen in staat om snel gebruik te maken van niet-traditionele datasets, nieuwe kredietrisico- en prognosemodellen te testen en op een rijtje te krijgen wat de data hen precies vertelt."Vooruitstrevende bedrijven zullen alternatieve en synthetische data moeten inzetten om de kredietbehoeften van hun klanten te voorspellen. Daarnaast moeten ze tools gebruiken om processen te automatiseren en risico’s te verminderen," zegt Veronica Flyckt, Managing Director bij Experian Nederland. "Digitale klanten hebben tegenwoordig totaal andere behoeften dan een jaar geleden. Hun loyaliteit winnen en behouden vereist empathie, relevantie en realtime kredietbeslissingen. Dit is wat een digital-first aanpak biedt."Experian ondervroeg in het kader van het onderzoek wereldwijd bijna 9.000 consumenten en 2.700 bedrijven. Het doel was om meer te weten te komen over de manieren waarop zij hun financiële situatie weer op orde brengen en opnieuw de weg naar groei inslaan. Het e-book Navigating a New Era of Credit Risk Decisioning kan hier worden gedownload.