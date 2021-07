Kerstpakketten nu al in gedrang

29 juli 2021 - De wereldhandel herstelt onverwacht sterk. Tegelijkertijd is de toeleveringsketen ernstig verstoord. Het is nu al de vraag of kerstbestellingen op tijd binnen zijn. "De toeleveringsketen krijgt klap na klap. Na de blokkade in het Suezkanaal loopt het nu weer vast in Zuid-China. Tot in 2023 blijven we last houden van haperende aanvoer," zegt Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland.

De researchafdeling van de kredietverzekeraar becijferde dat de waarde van de wereldhandel in 2021 met maar liefst 15,9 procent stijgt (vs. -9,9 procent in 2020). Geeroms: "Kijken we puur naar het volume dan is er dit jaar sprake van 7,7 procent groei. Dat de waarde zoveel sterker stijgt heeft natuurlijk te maken met de sterke vraag (vooral door herbevoorrading), maar ook door prijs- en capaciteitsdruk door toeleveringsproblemen, zoals het tekort aan containers."De haperende toelevering is in belangrijk mate toe te schrijven aan de congestie in de wereldwijde scheepvaart. "Op dit moment zorgen vooral de havens in Zuid-China tot problemen. Ze hebben daar hun handen vol om Covid-19 onder controle te houden. Vooral in de provincie Guangdong. Een van de grootste havens daar ging wekenlang op slot. Eerst het Suezkanaal dicht, nu dit; de spanningen in de wereldwijde toeleveringsketens zijn enorm. Overal congestie, en dan is er ook nog een gebrek aan containers. De lege containers zijn niet waar ze moeten zijn. Er is permanent sprake van een noodsituatie."Volgens Geeroms ziet het er niet naar uit dat de verstoring van de mondiale scheepvaart snel wordt opgelost. "Het kost veel tijd om extra capaciteit op het water te krijgen. Een nieuw schip in de vaart nemen kost al gauw anderhalf jaar. De hele manier waarop de mondiale scheepvaart is georganiseerd met nauwelijks reservecapaciteit staat een vlot herstel in de weg." Geeroms noemt grote scheepswerven die ruim een jaar geleden de broekriem nog aantrokken vanwege de haperende maritieme markt. Zij krijgen nu grote nieuwe orders binnen van rederijen die met spoed extra capaciteit nodig hebben. De bestellingen voor nieuwe containerschepen in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn volgens Geeroms bijna het dubbele van de bestellingen van de afgelopen twee jaar samen (met scheepswerven in Zuid-Korea en China als grote winnaars).Het gevolg van de verstoorde toelevering is dat bedrijven de grootste moeite hebben om hun voorraad op peil te krijgen. Geeroms: "Volgens onze researchafdeling heeft vooral Europa, en met name Duitsland, hier veel last van. We zien dat de VS en sommige economieën in Azië op grote schaal hamsteren. Opvallend genoeg kunnen we zeggen dat Nederland het relatief nog goed doet met de bevoorrading. Waarschijnlijk dankzij onze status als handelsplatform en specialisaties in de tech-, chemie- en farmasector."Euler Hermes verwacht dat de prijs- en capaciteitsdruk in 2022 aanhoudt. "De groei van de wereldhandel zal, na de piek in 2021, bovengemiddeld blijven. En dat terwijl de toeleveringsketen nog lang niet op orde is."