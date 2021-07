Zorg dat de zorgbonus ook terechtkomt bij zelfstandigen en uitzendkrachten

9 juli 2021 -

ZZP Nederland en de NBBU roepen alle zorginstellingen op om de zorgbonus in 2021 ook aan te vragen voor hun zzp’ers en uitzendkrachten. Sinds medio juni kunnen zorginstellingen weer subsidie aanvragen om hun Covid-zorgpersoneel een zorgbonus te geven. "Deze professionals leverden in de coronacrisis een aanzienlijke bijdrage aan de zorg. Dat vraagt om een teken van waardering," zegt Piet Meij van de NBBU.

Een deel van de zorginstellingen liet in 2020 om ‘veelal administratieve redenen en redenen van willekeur’ na de zorgbonus te verstrekken aan zelfstandige zorgprofessionals en uitzendkrachten. Duizenden zorgprofessionals liepen hierdoor de zorgbonus mis, ook al hadden ze hier volgens het Ministerie van VWS recht op. De subsidieregeling is dit jaar op dezelfde wijze vormgegeven als vorig jaar. Dat betekent dat veel zelfstandigen en uitzendkrachten de bonus wederom aan hun neus voorbij kunnen zien gaan. Daarnaast is er voor ongecontracteerd werkende zorgprofessionals zelfs geen enkele mogelijkheid tot aanvragen geregeld. Regel die bonus, vinden ZZP Nederland en de NBBU.Het aandeel van flexibele werkenden aan de zorg in de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis was aanzienlijk. Ook de vaccinatiecampagne, die inmiddels op volle toeren draait, is mede mogelijk gemaakt door flexibele werkenden. Alle reden dus om als werkgevers en inhurende organisaties, maar ook als maatschappij, deze werkenden te bedanken voor hun inzet. De zorgbonus is hier een fysieke uiting van.ZZP-Nederland en de NBBU roepen alle zorginstellingen op de zorgbonus 2021 ook aan zelfstandigen en uitzendkrachten uit te betalen. Op die manier tonen zij hun waardering voor een grote groep professionals dankzij wie we mede de coronacrisis te boven komen.