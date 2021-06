Faillissementsgolf tweede helft 2021 vraagt om gespecialiseerde bedrijfshulp

24 juni 2021 - Ondanks de uitgebreide coronasteun voor bedrijven wordt voor eind dit jaar of begin volgend jaar een faillissementspiek verwacht met een stijging tot wel 44 procent ten opzichte van 2020. Veel bedrijven kunnen na afloop van de steun niet op eigen kracht verder, omdat de reservekas leeg is. Insolving verwacht dat pijnlijke faillissementen vaak voorkomen kunnen worden met de inzet van gespecialiseerde teams.

De Bijzonder Beheer Barometer van accountantskantoor PwC en de Universiteit Leiden verwacht het vierde kwartaal van 2021 een piek in het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven. De kredietverzekeraar Atradius verwacht dat het aantal Nederlandse faillissementen in 2021 met 44 procent omhoog zal gaan ten opzichte van 2020. En zo zijn er nog meer signalen in die richting. Ook al valt de werkelijkheid dit jaar mogelijk nog mee, de komende jaren komt er absoluut een nasleep van de coronacrisis. De reservepotus zijn leeg en de schulden hoog.Begin juni 2021 publiceerden ESB en NRC een door het Ministerie van Financiën uitgevoerd onderzoek. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven die coronasteun hebben ontvangen, voor corona al diep in de financiële problemen zaten. Ook de verlengde betalingsuitstelregeling van de belastingdienst van ruim 15 miljard euro blijft als een molensteen rondom de nek van veel organisaties hangen.Leo Vuijst, directeur van Insolving: "Zonder de corona-steun had de marktwerking waarschijnlijk gezorgd voor meer faillissementen. Nu vermoed ik dat de organisaties die de afgelopen 1,5 jaar niet hun bedrijfsmodel hebben aangepast en in leven zijn gehouden door de corona-steun, na afbouw van de steun in grote problemen komen."Wanneer een organisatie in financieel zwaar weer terecht komt zijn er meerdere oplossingen. Denk aan een recovery, reorganisatie, herstructurering, herfinanciering, fusie, bedrijfsverkoop, onderhands akkoord of WHOA-trauct. Wanneer die acties de oplossing niet brengen, komen zaken als surseance van betaling, faillissement en liquidatie (bedrijfssluiting) naar voren. Maar ook daar zijn weer oplossingen voor mogelijk, zoals bijvoorbeeld een doorstart.Insolving werkt met gespecialiseerde teams. Elk basisteam bestaat uit een hoogwaardige financial en een insolventie advocaat. Vanwege het financieel zwaar weer is de financiële specialist logisch. Door de reële dreiging van surseance van betaling en faillissement, maar ook de aanwezige kennis en ervaring rondom herstructureringen, geldt dat ook voor de insolventie advocaat. Daarnaast zijn er specialisten aanwezig die in de diverse fases van (pre-)insolventie zeer nuttig zijn. Denk aan een (her)financieringsspecialist, een waarderingsspecialist, een insolventie mediator of een fiscalist. En wanneer de weg naar boven weer gevonden lijkt, kan een revival coach het nodige nieuwe elan stimuleren.Elke organisatie kan in financiële problemen komen. Dat kan de beste gebeuren. "Schaam u niet, als u als ondernemer of aandeelhouder merkt dat het lastig gaat worden. Ga direct in actie! Hoe eerder u in actie komt, des te meer oplossingsmogelijkheden er zijn. Maar ook een grotere kans op succes," aldus Vuijst. De mogelijk te ondernemen acties hoeven geen negatieve effecten te hebben op de organisatie, haar medewerkers of andere belanghebbenden. Vooral niet op langere termijn. Insolvent betekent dat men niet meer in staat is zijn schulden te betalen. Het is de doelstelling van Insolving om haar klanten weg te halen van deze financiële problemen. Of, als dat niet meer mogelijk is, hen te helpen zo soepel mogelijk de pijn en problemen achter zich te laten.