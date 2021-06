Eén op de acht werkgevers kortte dit jaar op salarisbudget

18 juni 2021 - Maar liefst veertien procent van de HR-professionals heeft dit jaar een lager salarisbudget ter beschikking dan in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van XpertHR, uitgevoerd onder ruim 200 HR-professionals. De grote boosdoener van het korten in het salarisbudget is de coronacrisis: vijftig procent van de HR-professionals ziet een negatief effect op het salarisbudget van 2021 door de coronacrisis en de lockdown.

Eén op de tien (elf procent) werkgevers heeft zelfs een loonoffer gevraagd aan hun werknemers in verband met de crisis. Het loonoffer bestond bijvoorbeeld uit het niet uitbetalen van bonussen of overwerk, het opnemen van onbetaald verlof en in sommige gevallen leverde alleen het 'hogere' personeel salaris in. Het is niet alleen maar kommer en kwel met de salarisbudgetten. Zo heeft ruim een derde (36 procent) van de HR-professionals dit jaar meer salarisbudget te besteden dan vorig jaar. Ook geeft vijftien procent van de respondenten aan dat de coronacrisis en lockdown juist een positief effect hadden op het salarisbudget.Hoe langer het thuiswerken duurt, hoe meer werkgevers een thuiswerkvergoeding doorvoeren. Op dit moment keert 46 procent van de werkgevers een (maandelijkse) thuiswerkvergoeding uit. Eind 2020 was dit slechts achttien procent. De meeste werkgevers (65 procent) betalen tussen de €26 en €50 per maand.Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR: "Wettelijk gezien zijn werkgevers niet verplicht tot het uitkeren van een thuiswerkvergoeding. Tegelijkertijd ziet het ernaar uit dat de gemiddelde werknemer twee of drie dagen per week blijft thuiswerken. Een thuiswerkvergoeding kan dan schappelijk zijn, om werknemers tegemoet te komen in kosten die zij thuis maken. Op dit moment behoort de thuiswerkvergoeding nog niet tot de speciale regelingen - waar bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding wel toe behoort - waardoor werkgevers de vergoeding niet belastingvrij mogen geven. Ik ben benieuwd wanneer de overheid zich op dit punt aanpast aan de nieuwe werkelijkheid."