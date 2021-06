Ruim 72 procent meer nieuwe personenauto’s geregistreerd in mei

11 juni 2021 - Afgelopen maand werden in Nederland 25.601 nieuwe personenauto’s geregistreerd, oftewel 72,5 procent meer dan in mei 2020. In de eerste vijf maanden van dit jaar verlieten 130.061 nieuwe auto’s de showrooms en dat is 2,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

KIA met 2.262 registraties en 8,8 procent marktaandeel

Skoda (2.176 / 8,5 procent)

Volkswagen (2.155 / 8,4 procent)

Toyota (1.860 / 7,3 procent)

Peugeot (1.632 / 6,4 procent)

Volvo XC40 met 940 registraties en 3,7 procent marktaandeel

Skoda Enyaq IV (847 / 3,3 procent)

Toyota Yaris (706 / 2,8 procent)

KIA Niro (702 / 2,7 procent)

KIA Picanto (654 / 2,6 procent)

Langzaamaan kruipt de autoverkoop uit het diepe dal dat de coronacrisis veroorzaakte. Nu de showrooms van autobedrijven weer volledig geopend zijn, het economisch vertrouwen toeneemt en de productie bij fabrikanten en bijbehorende logistiek ten opzichte van afgelopen jaar is vlot getrokken, nemen de afleveringen aan eindklanten ook weer gestaag toe. In vergelijking met de maanden januari tot en met mei 2019 werden er dit jaar wel nog immer 30 procent minder nieuwe auto’s geregistreerd. BOVAG en RAI Vereniging verwachten een totaal van 400.000 registraties in 2021, terwijl dat er vorig jaar 356.000 waren. Het wereldwijde chiptekort in de autoindustrie kan het marktherstel overigens nog danig in de weg zitten, aangezien die problematiek nu al bij enkele merken tot leveringsproblemen leidt.De meest geregistreerde merken in mei 2021 waren:De meest geregistreerde modellen in mei 2021 waren: