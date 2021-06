Een op de drie ondernemers uit regio deelt succes liever niet

4 juni 2021 - Toch nog best een goed boekjaar gehad in 2020, maar daar niet mee te koop willen lopen? Helemaal niet gek. MKB Nederland draaide het corona-jaar meer omzet dan in 2019, bleek eerder deze week. Toch praat bijna 30 procent van de Nederlandse ondernemers liever niet over financiële successen. Vooral de ondernemer uit een dorp binnen het randstedelijk gebied (36 procent) doet dat liever niet.

De ondernemers maken zich vooral zorgen over de financiële gezondheid van hun onderneming. Toch leerden ze ook door de crisis hun zorgen te uiten. Dat en meer blijkt uit onderzoek van RegioBank onder 1039 ondernemers (ZZP’ers en MKB'ers).Meer ondernemers praten over hun financiële zorgen (66 procent) dan over de financiële successen (56 procent). Als de successen wel worden gedeeld, is dat voor een ruime meerderheid van de ondernemers vooral gemakkelijk met zijn of haar partner (88 procent), de financieel adviseur of bank (66 procent) of vrienden en familie (66 procent). Met hen gaat dat veel gemakkelijker dan het financieel succes delen met bijvoorbeeld klanten (24 procent), buurtgenoten (22 procent) of mensen die zij niet goed kennen (negentien procent).Econoom Wim Naudé licht toe: "Toch vraagt de opkomst van Industrie 4.0 er juist om dat ondernemers de klant beter kennen en transparant zijn. Het betekent niet alleen dat u meer kennis van de consument moet bezitten in de vorm van data, maar dat u als ondernemer ook letterlijk grotere nabijheid moet vinden tot u klant. Het is belangrijk op welke locatie u bevindt. Dat draagt uiteindelijk op nationaal en globaal niveau ook bij aan een gezonde economie. U ziet het al gebeuren in de vorm van co-innovatie: ondernemers die samen met de klant nieuwe producten ontwikkelen."Rein Wispelweij, Directeur bij RegioBank vult aan: "Het blijkt niet alleen van belang dat u uw omgeving kent, maar dat de mensen bij wie u als ondernemer u ei kwijt kan dichtbij u staan."Het onderzoek van RegioBank laat ook zien dat de meerderheid (56 procent) van de ondernemers zich door Covid-19 vooral zorgen maakt over de financiële gezondheid van hun onderneming, daarna komen pas een beetu tot veel zorgen over de (psychische) gezondheid van de werknemers (51 procent). Aanzienlijk minder zorgen gaan uit naar de kwaliteit van het werk (23 procent). Toch leerden de Nederlandse ondernemers ook een hoop van de crisis, blijkt uit het onderzoek. Zo weten zes van de tien ondernemers beter hoe kosten te besparen (59 procent) en ruim de helft hun zorgen (53 procent) te uiten. Althans, als de schaamte ze niet teveel in de weg zit. Zaken uitbesteden bleek echter iets wat maar weinig ondernemers (23 procent) in crisistijd ontwikkelen."U zag het ook in 2008: ondernemingen, organisaties en zelfs landen keren zich op het moment van crisis direct meer naar binnen en besteden minder uit. Toch is het door de sterk veranderende omstandigheden juist in crisistijd een mooi moment om u als ondernemer en met u business te herijken. Vanuit een nieuw gezichtspunt kijken naar u kernkwaliteiten en u toegevoegde waarde. Business uit handen geven lijkt op korte termijn geld te kosten, maar geeft de ondernemer op langere termijn meer ruimte voor zaken die beter passen of uiteindelijk financieel meer opleveren," aldus Josette Dijkhuizen, ondernemer en Honorair Hoogleraar (Maastricht School of Management).De onderzoekscijfers bekrachtigen ook het Noord-Zuid stereotype. Ondernemers lijken in de Zuidelijke provincies spraakzamer dan die uit Noord-Nederland: 23 respectievelijk 34 procent praat liever niet over de financiële meevaller. De ondernemers voor wie het moeilijk is om de successen te delen vinden het vooral ‘opschepperig’ overkomen (66 procent). Ondernemers uit de dorpen lijken dat bovendien meer te ervaren dan de ondernemers uit de steden. Gemiddeld 74 procent van de ondernemers uit dorpen versus gemiddeld 60 procent van de ondernemers uit de (rand)steden vinden het opschepperig."Deze bescheidenheid van de lokale ondernemers is herkenbaar," vervolgt Dijkhuizen. "Het is in Nederland niet vanzelfsprekend om met u hoofd boven het maaiveld uit te steken en daar ook nog eens de aandacht op te vestigen. Uzelf op de borst kloppen wordt daarbij minder gewaardeerd in een dorp dan in een stad. In de steden is er meer concurrentie, bent u minder zichtbaar en moet u daardoor wat meer uzelf laten zien."Maar de bescheidenheid van de lokale ondernemers is vaak niet op zijn plek. "Vooral de lokale ondernemer draagt op een positieve manier bij aan een gezonde nationale economie," vertelt Dijkhuizen tot slot. Veel van deze ondernemers dragen ook bij aan de leefbaarheid van hun dorp, stad of regio. Zo helpen zij de plaatselijke voetbalvereniging en weten lokale zorginstanties sneller te vinden om hen te helpen. Dat zag ook RegioBank toen zij, in samenwerking met het Oranu Fonds, vorig jaar buurtinitiatieven waaronder een Koelbus voor de Voedselbank in Bevelanden en een Sociaal Huis in Oisterwijk extra ondersteunden met het Voordebuurt Fonds.Wispelweij: "Wij zagen afgelopen jaar van dichtbij hoe overal in Nederland de lokale ondernemers zo hard hebben gewerkt om hun hoofd boven water te houden en nog steeds bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt. Zij verdienen het dan ook om even in het zonnetje gezet te worden. We geven ze deze zomer dan ook het bescheiden podium dat ze misschien liever niet willen, maar wel verdienen."De RegioBank trapte vandaag af met een landelijke campagne om aandacht te vragen voor het belang van de lokale ondernemer. Daarbij roept de bank de consument op om, ook nu we allemaal weer wat meer mogen, lokaal te blijven kopen.