Winnaars verkiezingen Beste Leerbedrijf en Praktijkopleider Transport en Logistiek 2021 en STL Talenten bekend

2 juni 2021 - Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van de opleiding voor de 500.000 mbo-studenten in ons land. Om het belang daarvan te onderstrepen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de verkiezingen beste leerbedrijf en beste praktijkopleider ingesteld. Voor de sector transport en logistiek worden deze verkiezingen georganiseerd door Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De uitslag werd bekend gemaakt: Cevotrans, onderdeel van Unilin Insulation uit Oisterwijk is het Beste Leerbedrijf Transport en Logistiek 2021 en Lars Wever is de Beste PraktijkopleiderTransport en Logistiek 2021. Senna Stienen en Tom Vogel zijn de STL Talenten 2021.De uitvoering van de organisatie van de verkiezingen wordt verzorgd door STL in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen en is mogelijk gemaakt dankzij SOOB.Cevotrans is bekroond met de titel Beste Leerbedrijf Transport en Logistiek 2021. De vakjury bezocht alle genomineerden en concludeerde unaniem: ‘Het hele opleidingstrauct staat als een huis waarin de student warm ontvangen wordt en alle kansen krijgt om tot bloei te komen. Dat geldt ook voor de arbeidsmigrant die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt en op het bedrijf taaltraining krijgt. Alles wordt in het werk gesteld om mensen hun draai te laten vinden. De jury is daarvan diep onder de indruk. Het bedrijf staat midden in de regio en ondersteunt regionale opleidingsinstituten en -initiatieven, gemeenten en de sector vol energie. Doorslaggevend was de aandacht die dit leerbedrijf heeft voor de mens achter de student. Een terechte winnaar!"Ook voor de andere genomineerden waren er lovende woorden. De vakjury: ‘KLG Europe Venlo uit Venlo biedt kansen aan studenten vanaf de start van hun opleiding. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van de meeste andere leerbedrijven. Bij dit bedrijf is alles perfect geregeld: een goede sfeer, processen op orde en tevreden leerlingen. Ook zet KLG Europe Venlo zet zich voortdurend in om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Een compliment waard van de jury.’ En over Althuisius Opslag uit Meppel: "Zij onderscheiden zich door studenten de mogelijkheid te bieden bijna alle facetten van het transportvak te leren kennen. Hierdoor levert het bedrijf complete studenten af. Noemenswaardig is ook de innovatieve wijze waarop gebruik wordt gemaakt van een e-learning omgeving. Dit is een heel mooi bedrijf waar u een student met een gerust hart naar toestuurt."Lars Wever, logistiek manager bij Roele de Vries in Wognum is gekozen tot de beste Praktijkopleider Transport en Logistiek 2021. Via een speciale website konden mensen stemmen op drie praktijkopleiders die op basis van een voorselectie waren genomineerd en met een filmpu werden gepresenteerd. Lars Wever was met de meeste stemmen de publieksfavoriet en is daarmee Praktijkopleider Transport en Logistiek 2021. Gabby Delhaas feliciteerde hem van harte namens de jury: "Zijn doel is niet zozeer om jonge aanwas voor het bedrijf te kweken, maar om studenten een kans te bieden zich tot vakbekwame chauffeurs te ontwikkelen. Hij creëert mogelijkheden, geeft niet snel op en laat iemand niet snel vallen. Hij is een ware ambassadeur voor de sector."De vakjury wil ook graag de andere genomineerde praktijkopleiders in het zonnetu zetten: "Er kan er maar één de titel winnen, maar ook Tijl Kok, ten tijde van de verkiezingen teamleider transport bij Heemskerk fresh & easy in Rijnsburg en Paul Peters, teamleider van de afdeling Fust bij The Greenery in Barendrecht beschouwen wij als een voorbeeld voor de branche. Leerbedrijven steunen in hoge mate op de vaak tomeloze inzet en het enthousiasme van de praktijkopleiders. Zij zijn van groot belang voor de toekomst van de leerlingen, de leerbedrijven zelf en de sector als geheel. Wij feliciteren Tijl Kok en Paul Peters van harte met hun nominatie. Het is een mooie prestatie."Als jong talent trots zijn op uw vak, met een grote glimlach naar het werk gaan en elke dag het beste uit uzelf halen tijdens uw leerwerk-trauct. Daar gaat het om bij de verkiezing van de beste STL Talenten. Felicitaties zijn er voor:de winnaars STL logistiek talent 2021:• Senna Stienen, werkzaam bij Thijs Logistiek• Silvan Goosen, werkzaam bij Van Dijk Transport• Ruben Hofwegen, werkzaam bij Dijcoen de winnaars STL transport talent 2021:• Tom Vogel, werkzaam bij VM Retail• Britt van den Berg, werkzaam bij Getru Koeltransport B.V.• Jort Scheidsbach, werkzaam bij Simon Loos TielV.l.n.r. Senna Stienen en Tom VogelDeze top drie is samengesteld aan de hand van ingevulde checklists door de praktijkopleider, de mentor en de adviseur BBL van STL. Alle prijswinnaars zijn door hun adviseur BBL verrast op het leerbedrijf en reageerden zeer enthousiast.* De jury van de verkiezing voor het beste leerbedrijf in de sector transport en logistiek bestaat uit:• Gabby Delhaas, manager instroom & mobiliteit bij STL (voorzitter)• Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid bij TLN• Huub van den Dungen, bestuurder bij FNV• Jan Kuipers, bedrijfsleider van NNRD én de winnaar van vorig jaarDe uitvoering van de organisatie van de verkiezingen komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen en is mogelijk gemaakt dankzij SOOB.Meer informatie over de verkiezingen: www.stlwerkt.nl/verkiezing