Nationale Suiker Challenge omarmd door werkgevers

1 juni 2021 - De uitdaging van de vierde Nationale Suiker Challenge (7 t/m 13 juni) wordt niet alleen door 75.000 consumenten opgepakt, maar ook door een aantal grote organisaties waaronder KPN, Philips in samenwerking met bol.com en het online gezondheidsprogramma SamenGezond van Menzis.

Doel van de Challenge: een week lang eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Ook de Gemeente Rotterdam en Gemeente Zoetermeer riepen hun eigen medewerkers op om deel te nemen aan de Nationale Suiker Challenge om zo samen de 'coronakilo's' aan te pakken. Volgens Bernadette Engel, adviseur duurzame inzetbaarheid van Gemeente Rotterdam hadden binnen een dag al ruim honderd medewerkers zich aangemeld: "Als u gezond bent, functioneert u beter en zit u lekkerder in uw vel. Dat is belangrijk voor uzelf en voor de stad."Etelka Ubbens, Algemeen Directeur van het Diabetes Fonds: "Veel mensen hebben de afgelopen periode thuisgewerkt en minder aan beweging gedaan. Dat zie u aan de cijfers: het aantal mensen met overgewicht is de afgelopen tijd met liefst 25 procent toegenomen. Ruim 60 procent van de volwassenen in Nederland krijgt te veel vrij suikers binnen. Een gezonde keuze maken is namelijk niet altijd even makkelijk. Fabrikanten voegen suiker toe aan producten waarvan we het niet verwachten. Neem nou een stuk peperkoek, daar zit X te veel suiker in, dat kan toch anders. Als consument moet u erop kunnen vertrouwen, dat bij uw dagelijkse boodschappen uit gezonde producten kiest! Gevolg: kans op overgewicht en een verhoogd risico op diabetes type 2. Dus initiatieven als de Nationale Suiker Challenge zijn heel belangrijk om Nederland weer gezonder te maken."Ook KPN - met 10.000 medewerkers - heeft zich aan de Nationale Suiker Challenge verbonden. Daarnaast kan het Diabetes Fonds rekenen op speciale acties van onder andere Philips in samenwerking met bol.com; en het online gezondheidsprogramma SamenGezond van Menzis, die hun deelnemers hebben opgeroepen mee te doen aan de Challenge.Etelka Ubbens, is blij dat naast individuele consumenten, nu ook organisaties hun werknemers stimuleren gezonder te leven: "Het Diabetes Fonds faciliteert dat via een toolkit speciaal voor werkgevers om ze te enthousiasmeren op een laagdrempelige manier hun suikerinname terug te dringen. Want door minder suiker te consumeren helpt u de groei van het aantal mensen met overgewicht en diabetes type 2 tegen te gaan."Tinka van Vuuren, Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit, vindt dat meer bedrijven en instanties de Nationale Suiker Challenge zouden moeten omarmen: "Werkgevers hebben belang bij vitale en gezonde werknemers, zeker in deze vreemde tijden. De Nationale Suiker Challenge is een hele leuke manier om elkaar te stimuleren een week zonder toegevoegde suikers te eten en te drinken. En natuurlijk ook om de onderlinge band weer even aan te halen. Ik hoop dat deze Challenge een jaarlijks initiatief wordt voor de organisaties die nu meedoen."Uit recent onderzoek, uitgevoerd door Kien in opdracht van het Diabetes Fonds, blijkt dat 34 procent van de Nederlanders aangeeft dat ze zich door corona bewuster zijn geworden van de impact van voeding op gezondheid. Bijna elf miljoen Nederlanders willen stoppen met toegevoegde suikers maar weten niet hoe. Nederland telt op dit moment ruim een miljoen mensen met diabetes type 2 en bijna evenveel mensen met pre-diabetes. Die aantallen zullen verder groeien als we niet gezonder gaan leven.Etelka Ubbens: "Mij valt het op dat we met elkaar onbewust zoveel suiker binnenkrijgen. Een gezonde keuze maken is namelijk niet altijd even makkelijk. Fabrikanten voegen suiker toe aan producten waarvan we het niet verwachten. Neem nou krokante muesli, dat bevat gemiddeld 25 procent suiker. Per 100 gram zijn dat ruim zes suikerklontjes! En dan moet de dag nog beginnen.."Alle deelnemers aan de Nationale Suiker Challenge worden op een leuke en positieve manier geholpen om thuis eenvoudig gezonder te eten door middel van een digitaal magazine vol tips, inspiratie, interviews, gezonde recepten en motivatie via social media en e-mail. Speciaal voor werkgevers heeft het Diabetes Fonds een pakket met extra’s ontwikkeld voor op de werkvloer om zo concrete invulling te kunnen geven aan ‘goed werkgeverschap’ en maatschappelijk verantwoord ondernemen.De Nationale Suiker Challenge is een initiatief van het Diabetes Fonds en vindt plaats tijdens de week zonder suiker van 7 t/m 13 juni. In 2021 vindt de vierde editie plaats, met 75.000 deelnemers anderhalf keer zo veel als in 2020. Het Diabetes Fonds wil met de Nationale Suiker Challenge de groei van diabetes type 2 tegengaan door gezonder leven makkelijker te maken. We hebben meer dan een miljoen mensen in ons land met diabetes type 2, en daar komen er iedere week bijna 1.000 bij. Doen we niets, dan krijgt van de huidige Nederlanders van 45 jaar en ouder naar verwachting een op de drie in de toekomst diabetes type 2.