Kleine ondernemers vrezen enorme toename onbetaalde facturen

7 mei 2021 - De nood is hoog bij kleine ondernemers. Het aantal facturen dat waarschijnlijk nooit betaald wordt, is bij kleine bedrijven met vijf tot 50 medewerkers sterk toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Ging het in 2018 nog om een gemiddelde van twee procent van de facturen, gaat het nu om een alarmerende twaalf procent.

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse MKB Barometer, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen het mkb in opdracht van Exact Gemiddeld is het percentage achterstallige facturen in België en Nederland twaalf procent, waarvan het MKB denkt dat ze nooit betaald zullen worden. In totaal gaat het om zo’n 12,9 miljard euro omzet die het MKB niet kan innen. Daarnaast bestaat er een constant gat in de kasstroom van 2,2 miljard euro als gevolg van late betalingen. Met name in de bouwsector is de situatie zeer zorgelijk te noemen, aangezien men verwacht dat maar liefst twitnig procent van de facturen niet betaald gaat worden. Ook in de sector zakelijke dienstverlening zijn de verwachtingen ontzettend slecht; waar zeventien procent van de facturen naar verwachting onbetaald blijven. De sectoren handel en productie staan er iets beter voor, met respectievelijk dertien procent en zeven procent aan facturen die naar verwachting nooit worden voldaan.Achterstallige facturen Onbetaalde facturen Bouw 11 procent 20 procent Zakelijke diensten 12 procent 17 procent Handel 16 procent 13 procent Productie 12 procent 7 procent"De uitkomsten van de MKB Barometer laten zien welke verpletterende gevolgen corona heeft op de kleine ondernemer, "stelt Paul Ramakers, CEO van Exact. "Deze crisissituatie is al veel bedrijven fataal geworden, wat vermoedelijk de hoofdreden is van het hoge aantal achterstallige facturen dat waarschijnlijk nooit betaald wordt. Uit de cijfers blijkt bovendien dat accountants opvallend genoeg slechts in 61 procent van de gevallen real-time inzicht konden geven in openstaande facturen."