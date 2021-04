Supermarkten maken leefbaar loon-gat van negen procent in de bananenketen inzichtelijk

28 april 2021 - Diverse Nederlandse supermarkten, aangesloten bij CBL, hebben in oktober 2019 binnen het IMVO-convenant Voedingsmiddelen het ‘Leefbaar loon bananen-commitment’ ondertekend. Dit deden zij samen met IDH, The Sustainable Trade Initiative.

Doel van het commitment is om in Nederlandse supermarkten bananen te verkopen waarvan arbeiders op de bananenplantages een leefbaar loon krijgen. Het streven is om het gat tussen het huidige en het leefbaar loon, het zogenoemde leefbaar loon-gat, in 2025 met minimaal 75 procent te dichten.Het doel in het eerste jaar van het zogeheten ‘Leefbaar Loon Bananenproject’ was om het gat tussen het huidige en het leefbaar loon van arbeiders op de bananenplantages voor minimaal 33 procent van het assortiment in kaart te brengen.Dit doel is in 2020 ruim behaald: de 117 plantages die aan het onderzoek meededen, zijn namelijk goed voor zo’n 42 procent van de totale inkoop aan bananen door Nederlandse supermarkten.Het eerste jaar van het ‘Leefbaar Loon Bananenproject’ onderstreept hoe belangrijk de verkregen inzichten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde leefbaar loon-gat in de bananensector negen procent is. 61 procent van de werknemers op de deelnemende plantages heeft geen leefbaar loon-gat.De supermarktbranche vindt het belangrijk dat iedere werknemer op de plantage een leefbaar loon krijgt voor het harde werk dat zij verzetten. "We zijn trots op het inzichtelijk maken van de lonen in de bananenketen. Wij dekken echter maar een deel van de keten af.Nederlandse supermarkten kopen namelijk maar 7,6 procent in van de productie van de 117 bananenplantages die onderdeel zijn van dit onderzoek," aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL. "Om leefbaar loon echt onderdeel te maken van de bananenketen is het dus belangrijk dat zoveel mogelijk supermarkten en ketenpartijen aan de slag gaan met dit thema. Ook is samenwerking met certificeringsschema’s zoals Rainforest Alliance en Fairtrade essentieel. We kunnen dit niet alleen."De Nederlandse supermarkten zullen zich er in ieder geval voor inzetten om verder inzicht te krijgen in het leefbaar loon-gat voor hun volledige assortiment. Ook zullen de opgedane resultaten worden geanalyseerd en zullen oplossingen samen met ketenpartijen worden uitgerold om waar nodig het gat te dichten. "Het dichten van het leefbaar loon-gat is immers het einddoel," aldus Muller.