Twee op drie millennials geven sinds corona fors meer geld uit aan boodschappen

6 april 2021 - Maar liefst 66 procent van de Nederlandse millennials besteedt sinds de coronacrisis meer geld aan de boodschappen. Van de vrouwen geeft zelfs 70 procent meer uit aan thuis eten en drinken. Ook aan wonen en elektronica wordt meer uitgegeven dan voorheen. Dit blijkt uit onderzoek van Aanbiedingenfolders.nl onder ruim 1000 Nederlandse millennials, uitgevoerd door PanelWizard.

Waar sinds corona flink op bespaard wordt, is de horeca. Zeven op de tien millennials geeft tegenwoordig minder uit aan het buiten de deur eten en drinken. Vooral de jongste millennials (20-24 jaar) en de hoogopgeleiden besparen op een pilsje in de kroeg of broodje gezond in het restaurant. Ook aan kleding en ontspanning wordt minder besteed. "We zitten nog altijd veel thuis," zegt Ivar van der Wal van aanbiedingenfolders.nl. "Hierdoor besteden we minder geld aan uitjes zoals uit eten gaan of naar de bioscoop gaan. Het thuisblijven draagt er ook aan bij dat we minder nieuwe kleding kopen".Tijdens het onderzoek is ook geanalyseerd hoe en waar millennials hun aankopen doen. Online winkelen is populair gebleken. Meer dan de helft van de 20-40 jarigen koopt meer via internet dan in winkels. Het liefst gebruiken ze voor het doen van de online aankopen een smartphone of tablet. De computer of laptop wordt minder vaak gebruikt. Voor alle millennials geldt dat Bol.com de meest populaire webshop is. Amazon en AliExpress zijn de minst gewilde webshops.Millennials zijn kritische en bewuste consumenten. Vrijwel allemaal vergelijken zij producten voordat ze een aankoop doen. Negen van de tien millennials doet dit vooral online. Ruim 90 procent vindt de prijs van groot belang bij de aanschaf van een product. Ook reviews van andere consumenten worden zeer belangrijk gevonden. Ruim 80 procent van de consumenten raadpleegt deze. Op de duurzaamheid van een product wordt vooral gelet door oudere en vrouwelijke millennials (59 procent). Vaders van gezinnen met oudere kinderen zijn degenen die zich het meest laten leiden door merken (71 procent).