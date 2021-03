Transparantie over security bevordert aankoopbeslissingen

22 maart 2021 - Intel publiceert de resultaten van een studie naar de mate waarin transparantie, innovatie op het gebied van en continue aandacht voor security van invloed zijn op aankoopbeslissingen. De belangrijkste uitkomst is dat organisaties de voorkeur geven aan technologieleveranciers die transparant en proactief zijn in het helpen van klanten op het gebied van cybersecurity-risico's.

Het inbouwen van security en privacy in producten van begin tot eind is niet alleen een sterk ontwikkelprincipe, maar ook van belang voor klanten omdat ze dan in staat zijn hun veiligheidsniveau goed te beoordelen en alle voordelen uit hun data te halen."Security is geen vanzelfsprekendheid. Als u geen kwetsbaarheden ontdekt, zoek u niet goed genoeg," zegt Suzy Greenberg, vicepresident, Intel Product Assurance and Security. "Intel kiest voor een transparante aanpak op het gebied van security om zo klanten te helpen en productinnovaties te bieden die vanaf de basis beveiliging bieden, workloads beschermen en software sterker maken. Deze kruising tussen innovatie en security zorgt voor vertrouwen bij klanten en partners."Ponemon Institute ondervroeg in totaal 1.875 mensen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. De respondenten zijn in hun organisatie verantwoordelijk voor de beveiliging van de IT-infrastructuur en bekend met de aankoop van IT-technologie en services binnen de organisaties.• 73 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie eerder geneigd is om technologieën en diensten aan te schaffen bij technologieleveranciers die proactief zijn in het opsporen, verhelpen van en communiceren over beveiligingsproblemen. 48 procent zegt dat hun technologieleveranciers deze mogelijkheid niet bieden.• 76 procent van de respondenten zegt dat het van groot belang is dat hun technologieleverancier hardwareondersteunde mogelijkheden biedt om software-exploits te beperken.• 64 procent zegt dat het van groot belang is dat hun technologieleverancier transparant is over beschikbare beveiligingsupdates en oplossingen. 47 procent zegt dat hun technologieleverancier deze transparantie niet biedt.• 74 procent zegt dat het van groot belang is voor hun technologieleverancier om ethisch hacken toe te passen om proactief kwetsbaarheden in de eigen producten te identificeren en aan te pakken.• 71 procent van de respondenten zegt dat het van groot belang is dat technologieleveranciers doorlopende beveiliging bieden en bewijzen dat ze hun componenten goed kennen en vertrouwen als het gaat om de werking.De belangrijkste bevindingen geven aan dat specifieke leverancierskenmerken van invloed zijn op aankoopbeslissingen. In sommige gevallen is er een aanzienlijke kloof tussen het belang van deze kenmerken en het vermogen van de leverancier om over de mogelijkheden te beschikken. Kenmerken zijn onder meer:• Transparantie over beveiligingsupdates en beschikbare oplossingen.• Het vermogen van de leverancier om kwetsbaarheden in zijn eigen producten te identificeren en deze te verminderen.• Continue security assurance en bewijs dat leveranciers hun componenten goed kennen en vertrouwen wat betreft werking.• Door hardware ondersteunde mogelijkheden om gedistribueerde workloads en gegevens die in gebruik zijn te beschermen en te beschermen tegen software-exploits.Het ontwikkelen van de sterkste producten vereist kracht, prestaties en beveiliging. Beveiligingsmogelijkheden die in hardware zijn ingebed, bieden niet alleen beveiliging tegen actuele bedreigingen, maar verbeteren ook de betrouwbaarheid van de software. Extra beschermingslagen aan de basis en over alle workloads heen beschermen tegen toekomstige bedreigingen.