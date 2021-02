Red Moeder Aarde, ga e-factureren!

22 februari 2021 - Een stijgende zeespiegel, groeiende wereldbevolking, meer industrie en ontbossing: het lijkt wel of alles is toegestaan en hierbij weinig rekening met Moeder Aarde wordt gehouden. "Maar kleine bedrijven, het MKB én multinationals kunnen het kappen van bomen tegengaan," beweert Dany De Budt, country manager Nederland en België bij Basware. "Start daarom vandaag nog met e-factureren."

De heftige milieu-impact van papier factureren – rekening opstellen, afdrukken op A4’tjes, in een enveloppe stoppen, postzegel erop en dan met honderden, duizenden en soms wel honderdduizenden tegelijk in de postzak om uiteindelijk via de postbode te worden bezorgd – wordt vaak over het hoofd gezien. Meer dan zorgwekkend, aldus De Budt. "Maar liefst tien procent van de bomen die wereldwijd worden gekapt, is bestemd als papier voor facturen. Er worden over de hele wereld maar liefst 500 miljard facturen per jaar verstuurd. Bekijk daarbovenop ook de energie die nodig is om deze facturen te maken: dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 20 miljoen huishoudens. Door elektronisch factureren in het bedrijfsleven hoger op de zakelijke agenda te krijgen, kunnen bedrijven niet alleen het papierverbruik binnen de organisatie verminderen, maar ook hun groene reputatie versterken én werken ze nog eens efficiënter: de kosten van een elektronische factuur liggen vele malen lager dan de papieren variant."Volgens een onderzoek van Basware resulteert het overschakelen van papieren systemen naar elektronische facturatiedienstenveen geschatte CO2-uitstootvermindering met 36 procent. Het zijn cijfers die boekdelen spreken en niet tot de categorie van ‘de druppel’ en ‘de gloeiende plaat’ behoren."Sinds het uitbreken van COVID-19 is iedereen bewuster van zijn eigen gezondheid," aldus De Budt. "De pandemie heeft er mede toe geleid dat iedereen de afgelopen maanden voldoende maatregelen heeft genomen om het coronavirus buiten de deur te houden. Op zakelijk niveau heeft COVID-19 ook een nieuwe manier van denken in beweging gezet. Hoe er bijvoorbeeld in de toekomst zakengedaan moeten worden teneinde onder meer de impact op het milieu te minimaliseren. De ecologische voetafdruk is er een die elk bedrijf, ongeacht de bedrijfsgrootte, in Nederland kan én moet beïnvloeden."Er zijn diverse meetmethoden voorhanden om in te zien hoe groot de Co2-uitstoot van een bedrijf is en hoe dit te veranderen. "Dashboards zoals de Carbon Foorpint Index schatten in hoeveel bomen en/of water er door bedrijven is bespaard of kunnen besparen wanneer ze meer leveranciers voor e-facturering interesseren. Dergelijke systemen zijn een nieuwe manier van denken om ecologische waarden te benadrukken en aangeven welke milieubewuste acties grote besparingen opleveren.Grote (Nederlandse) ondernemingen zijn in de afgelopen jaren al op e-factureren overgestapt en spelen indirect een belangrijke rol om ook hun leveranciers ertoe te bewegen eenzelfde proces in gang te zetten," stelt De Budt. "Sterker nog: wil een leverancier in de toekomst zaken met hen blijven doen, worden ze op deze manier min of meer 'verplicht' facturen voortaan elektronisch aan te leveren. Doen ze dit niet en blijven facturen nog steeds op de deurmat ploffen, is de kans aanwezig dat de samenwerking wordt beëindigd. Het is nog lastig in te schatten wanneer de ‘tipping point’ van e-factureren zich aandient, maar mede door de pandemie is het onderwerp nog meer top of mind gekomen."