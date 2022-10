Checklist: Is de cybersecurity van jouw bedrijf in orde? De steeds verder digitaliserende wereld biedt kansen voor bedrijven en overheden maar tegelijkertijd nemen de cybersecurity risico’s met een snel tempo toe. Datalekken, cyber aanvallen en virussen zijn nog maar het tipje van de ijsberg van ‘ongelukken’ in de digitale wereld. Niet alle bedrijven zijn zich bewust van de risico’s die een cyber aanval of een hack met zich meebrengt. Het is daarom van belang dat er voldoende aandacht is voor de beveiliging van onze digitale wereld.





Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina. Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, contracten en tests & tools. GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in: E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?