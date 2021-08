Checklist: op vakantie met de elektrische auto Bent u van plan om met een elektrische auto op vakantie te gaan? Dat is tegenwoordig heel goed mogelijk! Sommige mensen maken zelfs lange roadtrips met de EV. Een vakantie met de elektrische auto vereist wel een goede voorbereiding. Met onderstaande tips van online verzekeraar Allianz Direct bent u klaar voor uwr autorit en komt u niet met een lege accu te staan.





Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina. Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, contracten en tests & tools. GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in: E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?