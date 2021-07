Checklist: Workflow Automation In 2019 en 2020 hadden de bedrijven met geautomatiseerde workflows twee keer zoveel omzet als de bedrijven zonder. Dat blijkt uit een onderzoek van Accenture. Minder fouten, hogere productiviteit, schaalbaarheid, tevreden werknemers en klanten: workflow automation heeft heel wat voordelen. Reden te meer voor bedrijven om zich in onderstaande drie stappen naar automation te verdiepen.





Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina. Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, contracten en tests & tools. GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in: E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?