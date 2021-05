Checklist: Cyberbeveiliging Meer dan ooit is er veel vraag naar cybersecurityspecialisten. Cybersecurity is dan ook een branche die zeer breed is met een verscheidenheid aan benodigde vaardigheden. Bovendien is cybercriminaliteit 24-7 actief en ontwikkelt de technologie zich in een steeds hoger tempo. Daarom heeft Michael Heering van trainings- en certificeringsorganisatie SANS Institute een checklist opgesteld voor iedereen die overweegt zich bezig te gaan houden met het enerverende werkveld van cyberbeveiliging.





